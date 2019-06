Bayón: "En mi novela critico el mundo de las estrellas de fútbol que lo tienen todo"

"Quise crear un protagonista odioso, que no cayera bien", anunció Enrique Bayón (Figaredo, 1979), en la presentación de su primera novela, "Una calle con tu nombre". El acto, que tuvo lugar en la Biblioteca Pública "Vital Aza" de Mieres, contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

"Estamos ante una novela fresca, joven, escrita en un lenguaje coloquial y que trata una temática que llega a todos los rincones, como es el fútbol", destacó la anfitriona del acto, Susana Losa, coordinadora de la red de bibliotecas públicas del Ayuntamiento de Mieres. El escritor y biógrafo Roberto García Álvarez mantuvo una conversación con el autor, reseñando los rasgos de un personaje que sufre continuos ascensos y caídas, con el trasfondo de las necesidades no resueltas a pesar de haber alcanzado la fama. Álvarez García hizo referencia al lenguaje directo y descarnado, al diálogo que a lo largo de la obra el personaje principal mantiene consigo mismo. "Bayón desmonta el mito de la perfección que se atribuye al deporte de élite", señaló Álvarez García.

La vida del protagonista, Samuel Guerrero, un futbolista de alto nivel que alcanza la cima y logra el reconocimiento general, es el ejemplo de ese grupo de privilegiados que por el hecho de ser buenos jugadores de fútbol se colocan por encima del bien y el mal con pleno consentimiento de una sociedad que los adula y disculpa. "Pero son personas como cualquier otra, con aficiones, defectos y vicios similares", manifestó Bayón. El autor reconoce la influencia en su escritura de los autores de la "Generación X", de Sánchez Ferlosio, Martín-Santos o Bukowski. "El mensaje es lo primordial, de ahí que evite los adornos y todo lo superfluo", afirmó el autor, que no duda en utilizar un lenguaje directo e, incluso, malsonante, para transmitir la máxima sinceridad.

Favor público

"Critico ese tipo de mundo de las estrellas del fútbol, esos modos de actuar de los que todo lo tienen y, a un tiempo, reflexiono sobre esos comportamientos así como sobre la culpa de una sociedad que los ensalza en extremo", explicó Bayón. Y añadió: "Hay gente que acumula infinidad de méritos a lo largo de su vida sin merecer ningún reconocimiento y otros, por el contrario, reciben un incondicional favor público sin merecerlo".

Susana Losa dejó de manifiesto que "el estatus que logran los 'divos' del fútbol por darle patadas a una pelota, sin más méritos ni esfuerzo, no es justo cuando no se transmiten valores más importantes a la sociedad". "No es mi intención criticar el negocio creado alrededor del fútbol de élite, pero considero que deberíamos reconsiderar el nivel de relevancia que le estamos dando", reconoció Bayón.