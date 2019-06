José Álvarez Junco: "No puede haber monumentos a asesinos"

José Álvarez Junco es catedrático emérito de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor e investigador visitante en varias universidades europeas y americanas, y fue director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales así como Consejero de Estado. Alvarez Junco estuvo en la Casa de la Buelga para hablar sobre "Historia y memoria", en una conferencia que reunió a numerosísimo público y que fue organizada por la Asociación Cultural "Cauce del Nalón", con la colaboración de la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas. La trayectoria profesional y personal del historiador la trazó el que fue hasta fechas recientes presidente del colectivo organizador, Francisco Villar

"El historiador dispone de los datos y los interpreta desde su posición y sin poder experimentar, tal y como ocurre con otras ciencias, si bien la historia es un saber científico porque esos datos no pueden inventarse y además han de explicarse de un modo racional aunque no sea objetivo", reseñó Alvarez al inicio de su intervención.

Del mismo modo explicó que "la historia crea identidad y da legitimidad a las estructuras políticas y establece códigos morales que facilitan la convivencia" y se mostró convencido de que "a los niños habría que hablarles de mitos y leyendas más que de historia, porque piensan en conceptos polarizados de buenos y malos aunque eso no puede mantenerse a perpetuidad y llega un momento en que hay que poner nombre y apellidos a las cosas". Según el historiador, solo quienes vivieron unos acontecimientos pueden tener memoria y los recuerdos son individuales y susceptibles de no coincidir con lo que realmente ocurrió "porque la memoria es traidora y por lo tanto es muy complicado hablar de memoria colectiva". Alvarez Junco también distinguió entre la memoria transmitida o tradición oral "que suele ser pura distorsión, propia de los trovadores pero nunca de los historiadores" y las políticas conmemorativas o políticas de la memoria, "propias de líderes que hacen gestos como desfiles o monumentos conmemorativos que en ningún caso tienen que ver con la historia o la memoria y muchas veces ni con el pasado". El ponente reconoció que no le gusta el término de memoria histórica entendido como recuerdo de sucesos traumáticos y explicó que hay varias políticas para enfrentase a los pasados conflictivos. "Pueden negarse o directamente practicar la amnesia intencionada y en el extremo opuesto obligar a que intervenga la justicia", dijo. "Un caso intermedio es el reconocimiento de los hechos y el posterior perdón, una política que me parece interesante, algo similar a lo que ocurrió en la Transición española donde no hubo un completo silencio pero sí hubo un pacto global para echar al olvido todo lo que había ocurrido y no usar el pasado como arma política". El conferenciante sostuvo que "no puede haber monumentos a asesinos ni se nos puede obligar a pasar por una calle que se llama como la persona que asesinó a un familiar".

"Hay que crear confianza entre los ciudadanos y de ellos con las autoridades, se trata de defender lo que es bueno para la convivencia porque quienes infringieron las leyes y la moralidad no pueden ser reconocidos y quienes sufrieron han de ser resarcidos, por lo menos moralmente", concluyó José Álvarez Junco, su intervención.