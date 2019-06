Lena ordena sus montes para aprovecharlos mejor y optar a más ayudas europeas

El Ayuntamiento de Lena ha anunciado la licitación de proyectos para la ordenación de montes públicos. Se trata de una medida que permitirá un mejor aprovechamiento de los 22 espacios del municipio y optar a más ayudas de la Unión Europea. Hasta el momento se han proyectado planes de explotación para cinco montes: Troncadal, El Cabril, Mofusu, Buscadal y Faldas del Tronco.

El técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lena, David Barraso, explicó ayer que "para recibir ayudas de la Unión Europea es esencial que los montes públicos tengan una planificación redactada". Las ordenaciones para los espacios suelen prever el desarrollo de la zona a veinte años vista: "Hay que mirar más allá, en el caso de los montes, porque las especies vegetales no siguen el mismo ritmo que las personas o los animales", señaló David Barraso.

Las planificaciones tienen en cuenta todos los aspectos de los montes públicos. "No son iguales los proyectos para los espacios que tienen una gran superficie de árboles, que podrían aprovecharse desde un punto de vista maderero, como los montes que se explotan para la ganadería", explicó el técnico. En este sentido, añadió que "lo fundamental es sacarles el máximo rendimiento de una manera perdurable en el paso del tiempo".

La ordenación de un monte no es inamovible. Según destacó Barraso, "en cuanto se cumple el período previsto, que es un mínimo de una década y un máximo de veinte años, se revisa". En el caso de que todo marche según lo previsto, se mantendrá la planificación. Si no da resultado, "se cambiarán los aspectos que no estén funcionando de una manera óptima".

Lena cuenta con un total de 22 montes públicos, lo que significa que tiene un alto porcentaje de superficie forestal. En concreto, más de 17.000 hectáreas (la mitad de la superficie total). En los últimos años, los responsables municipales han centrado sus esfuerzos en el aprovechamiento de la riqueza agrícola, ganadera y forestal del municipio. Para ello, desde el área de Medio Ambiente y Ganadería se organizan con cierta asiduidad cursos que buscan formar a los vecinos en nuevos sectores como el aprovechamiento maderero y el uso de herramientas agrícolas. En el programa electoral de Izquierda Unida, que ganó las elecciones con mayoría absoluta, también se planteaba la necesidad de crear un plan para la prevención y extinción de incendios forestales.