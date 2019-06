Arguiano: "Nos conectamos a internet y lo que sentimos es secundario"

Luis Sánchez Arguiano comenzó a escribir ya en el instituto sobre temas como la eutanasia, el miedo a la muerte y, "en general, de asuntos controvertidos de esos que a la gente por un motivo u otro les asusta tratar". Y continuó publicando en su Facebook personal todos aquellos textos que nacían de "una profunda inquietud por descubrir y aprender desde el pensamiento y la reflexión". Posteriormente, decidió abrir una página web en la que incluir sus escritos "para separar un poco la parte personal de mi faceta de escritor, porque hay reflexiones que plasmo y que muchas veces no tienen nada que ver con lo que yo siento o pienso".

Así lo expresó al inicio de la presentación de su libro "Hay un filósofo en mí", que tuvo lugar en la Casa de Cultura "Alberto Vega" de la Felguera, un acto organizado por al área de Cultura del Ayuntamiento de Langreo y que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

El autor, natural de la localidad de Camargo, creció y estudió en Llanes y, actualmente, vive en Briviesca, Burgos, localidad en la que es profesor de inglés en un colegio de Primaria, si bien, según reconoció, "desde siempre mi pasión ha sido la filosofía, de ahí el título de mi libro".

Según Sánchez, en "Hay un filósofo en mí", publicado por la editorial "Letrame" , el lector encontrará un recopilatorio de emociones, microrelatos, poemas en prosa y reflexiones. "Este libro no se creó ex profeso, ha sido escrito a lo largo de varios años y en sus páginas recojo y cuento experiencias, tanto vividas como imaginadas por mí", explicó. Del mismo modo, reconoció que intenta con sus escritos que el lector reflexione, medite y le dé vuelta a las palabras "y no dé las cosas por sentado". Y es que, según subrayó, "con mis letras pretendo y quiero despertar el espíritu crítico, motivador y romántico de quienes me leen, pues estoy convencido de que hay sensaciones, ideas y pensamientos que nos son comunes a todos los seres humanos".

El autor mostró su preocupación por el impacto de las redes sociales en las relaciones humanas. "Cada vez nos conectamos más a internet y da la sensación de que lo que sentimos pasa a un segundo plano, por eso pretendo convencer al lector y encauzarlo para que sea capaz de abrirse, decir lo que siente y sobre todo, para que se quiera a sí mismo por encima de todas las cosas y para que sea capaz de superar los miedos, nunca de negarlos". Sánchez también compartió con el público asistente "el miedo al abismo que sientes cuando decides publicar un libro, pues nunca sabes como va a acogerlo el público y realmente a veces te supera el miedo a que lo que cuentas no interese".

"Busqué sorprender al lector que se sintiese identificado con mis letras, en realidad de eso se trata, de lograr la complicidad con quien tiene tu libro entre las manos, porque empiezas escribiendo para ti y luego va surgiendo la necesidad de compartirlo con los demás, desde la creencia honesta y humilde de que esos pensamientos que has plasmado en un papel tal vez le puedan servir a otras personas", dijo para finalizar.