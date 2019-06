"Nadie más mira para él", aseguran los "okupas" del palacio de Ronzón en el juicio

Los "okupas" de Ronzón fueron ayer a juicio. El colectivo que está en la Casona -palacio Bernaldo de Quirós, catalogado como BIC- defendió ayer su entrada en el inmueble señalando el "abandono" de la Fundación Ronzón (gestora legal de los bienes y demandante). Añadieron que ellos son los únicos que dan vida a un palacio que, según el testamento de las "señoritas de Ronzón" -Pilar y Sagrario Bernaldo de Quirós, últimas habitantes del edificio-, tenía que dedicarse al impulso de la vida rural. La Fundación mantiene que la entrada en el inmueble es "ilegal", extremo que no negaron los acusados, y que deben abandonar el palacio "de inmediato". El colectivo "Antonia Ronzón" se enfrenta a una multa de 1.800 euros (la Fiscalía de Asturias solicita 9 euros por día durante 6 meses) por un delito leve de usurpación de la propiedad privada.

La plaza Alfonso X El Sabio amaneció ayer con cinco patrullas de la Guardia Civil a la puerta del Juzgado. Un despliegue que respondía a la convocatoria de una protesta convocada desde la entidad "Antonia Ronzón". Unas treinta personas acudieron, con pancartas y música, para apoyar a los denunciados. El colectivo estuvo representado por Maria Riikonen, la mujer que aparecía en la demanda presentada por la Fundación Ronzón. De lado de la entidad propietaria del palacio compareció el secretario, Ramón García.

El juicio estaba previsto para las 10.15 horas, pero la protesta llevaba ya cerca de una hora en marcha. "Quien no se mueve no siente las cadenas", "Devuelve la vida a tu aldea" u "Okupa lo rural, fueu al kapital" eran algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas. Algunos llevaban caretas de Ramón García. El de las campanadas de Nochevieja, no el de la Fundación. La entrada en la sala se limitó, por razones de espacio, a trece personas. La espera por la vista oral transcurrió sin incidentes.

La vista

Ya dentro de la sala, el primero en declarar fue Ramón García. Aseguró que, el pasado mes de abril, recibió el aviso de que "había gente dentro de la Casona". Cuando llegó, según su versión, "había mucha gente dentro de la casa, haciendo una fiesta". Dice que se le impidió la entrada. Luego llegaron dos agentes, que testificaron en la sala, a los que tampoco se les permitió pasar. Identificaron a Maria Riikonen como la persona que les abrió la puerta: "Dijo que llevaba cerca de una semana dentro, que sabía que estaba ocupando ilegalmente el inmueble, pero que lo hacía para darle un uso", explicó el agente en su declaración.

La acusada tomó la palabra. Según Riikonen, a lo largo de los últimos años (desde 2003), "hemos sido los únicos que han prestado atención al palacio Bernaldo de Quirós". De hecho, aunque la Fundación Ronzón tiene su sede social en el inmueble, "solo hicieron pocas reuniones, incluso yo les preparé un bizcocho para uno de los encuentros". Afirmó que en 2009 tuvieron que dejar el inmueble por los daños que habían producido las obras de la Variante, pero que siguieron ejerciendo "como guardianes". Luego, toda vez que la Casona se reparó -en una obra presupuestada en 600.000 euros por el Adif-, reclamaron en múltiples ocasiones su uso para actividades puntuales. La Fundación "nunca contestó. Ni permitiendo entrar, ni denegando nuestra presencia".

"Hemos estado siempre en la Casona, primero entrábamos por la puerta y más tarde por la ventana", sentenció Riikonen. De hecho, esa es una de las claves del proceso: según la versión de los "okupas", no hicieron ningún daño a la propiedad privada y entraron por el hueco de esa ventana "que permanecía abierta en un sótano".

La abogada de la acusación expresó, en sus conclusiones, que "desconocemos si esto es verdad o no porque no hemos podido acceder al inmueble". "Pero de lo que se trata aquí es de juzgar la usurpación de una propiedad privada, para la que se cumplen todos los requisitos", añadió. Su petición de multa es de 10 euros al día durante nueve meses. La Fiscalía rebajó la multa hasta los nueve euros diarios.

La defensa concluyó aportando documentación. Sobre todo, los muchos escritos de la entidad "Antonia Ronzón" y Escanda que no recibieron contestación de la Fundación Ronzón. Aseguró que "durante todos estos años, los únicos que se ocuparon de proteger el inmueble fueron ellos (los acusados)". El juicio, tras poco más de una hora, quedó visto para sentencia.