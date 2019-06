La federación vecinal de Langreo, disuelta tras 23 años por la ausencia de relevo

La Federación Langreana de Asociaciones de Vecinos ha dejado de existir. La entidad, con más de dos décadas de trayectoria a sus espaldas, ha sido dada de baja en el registro de asociaciones del Ayuntamiento por su presidente, Vicente Gutiérrez Solís, ante la falta de relevo para ponerse al frente del organismo. Gutiérrez Solís también ha decidido dar un paso al lado al frente de la Asociación de Vecinos Torre de los Reyes, que también había presidido durante los últimos años.

Vicente Gutiérrez Solís, un histórico del movimiento asociativo de Langreo y de la región -también ha estado durante años al frente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias (Cavastur)-, no podía ocultar ayer su desencanto por el desenlace de los acontecimientos: "Son muchos años y yo ya llevaba tiempo diciendo que lo quería dejar, buscando a alguien de alguna otra asociación vecinal de Langreo dispuesto a dar un paso al frente y presidir la federación. No ha sido posible salvarla y es una verdadera pena porque es una entidad emblemática que ha trabajado mucho por este concejo".

El ya expresidente de la Federación de Vecinos de Langreo explicó que ya "he dado de baja la entidad en el registro de asociaciones, he entregado las llaves del local que teníamos cedido por el Ayuntamiento y he dado de baja los servicios de suministro. La federación ya no existe; puede que alguien venga ahora y quiera impulsar otra entidad similar, pero será otra cosa".

Gutiérrez Solís manifestó que es "un golpe muy grande" sólo equiparable "a la decepción que supuso la privatización del agua en Langreo con la creación de la empresa mixta, impulsada en su día por el PSOE y que no pudimos frenar pese a la respuesta vecinal", señaló. También deja Gutiérrez Solís la presidencia de la asociación vecinal Torre de los Reyes, también por la falta de implicación para asumir la gestión por parte de nuevos directivos.

Corren malos tiempos para el movimiento asociativo en Langreo. La Asociación de Comerciantes de Sama (Acosa) también ha quedado disuelta. El pasado mes de abril, sus asociados tomaron esta decisión en una asamblea y ya se ha dado de baja en Hacienda y en el registro de asociaciones. Además, los fondos que tenía han sido repartidos entre los socios que estaban dados de alta y con el recibo al día.

Tampoco pasa un buen momento la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) que no encuentra relevo para la directiva que ha estado al frente en los últimos años.