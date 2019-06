Eduardo Álvarez: "Mi casa durante San Xuan parece la ONU, todos se marchan encantados"

"Para mí es más fácil ir a jugar contra el Liverpool con 60.000 personas insultándote y tirándote de todo, que estar aquí enfrente de tanta gente conocida a la que quiero". Así inicio ayer el pregón de San Xuan Eduardo Álvarez, fisioterapeuta del Manchester City, en el auditorio Teodoro Cuesta. Unos nervios que pronto se disiparon cuando el pregonero comenzó a hablar de sus recuerdos más felices. "Creo que e l primero es jugando en Requejo, con corchos, mientras mis padres bebían sidra con mis tíos y los amigos", señaló. También hizo alusión a tiempos más mozos, "en los que salían por Xenon, la Cúpula y las fiestas de San Xuan con los chiringuitos".

Pero de lo que más orgulloso se sentía ayer Eduardo Álvarez era de su pueblo: "Cualquier que ye de Mieres tiene la obligación de presumir del pueblu, y yo, que trabajo con gente de quince o dieciséis nacionalidades diferentes, prometo que deben pensar que Mieres ye Nueva York, que tenemos Disneyland y una playa como la de Copacabana". Aseguró, además, que "si algo se le da bien a uno de Mieres ye defender y discutir; así que si un belga viene y me dice que el mejor chocolate es el suyo, yo le llevo unos bombones de mi madre y se acabó".

También dio cuenta el pregonero de que "no hay nada que me haga más feliz que ver a David Silva subir una foto en las redes sociales poniendo, 'la segunda Premier pa Mieres'; o estar en el banquillo y oír a Mata gritar: '¡Pero qué hace uno de Mieres en old Trafford!'".

Con tanto presumir de su pueblo, "mi casa durante San Xuan parece la ONU, igual exagero un poco al hablar del pueblo, pero todos se marcha encantados y con ganas de volver; y es que si nos los creyéramos, seríamos Nueva York", palabras que arrancaron el aplauso del público.