Todo cuadra con el patrón

Son los últimos guardianes de la esencia minera y cada vez quedan menos. Son una especie extinción. El concurso de entibadores mineros de San Xuan convocó ayer en Vega de Arriba a tan solo 14 parejas, 7 menos de las previstas. A la ausencia de representantes de Palencia por un acontecimiento local y bajas de última hora, se suma que el arte del posteo cada vez reside en menos manos. Así lo reconoció ayer la dirección del propio Club de Entibadores del Caudal: "En diez años es muy posible que ya no haya parejas para participar en el concurso", apuntaron.

El declive no es por falta de seguidores, ya que fu mucho el público convocado por el certamen mierense. Tampoco es una cuestión de falta de pericia. Es un problema coyuntural de difícil solución. "La gente se hace mayor y no hay un relevo generacional", recalan los propios entibadores. Los responsables del club local recuerdan que en las minas el posteo de la madera se acabó hace más de medio siglo. Poco a poco se fue sustituyendo por metales más duro y resistentes, como el acero. Y en las minas y pozos asturianos apenas se usa la madera como entibación de galerías, sólo en algunos casos excepcionales y en algunos talleres de arranque. Sin embargo, el arte del manejo del hacha, del cálculo de alturas, del encaje de las piezas, se mantiene entre algunos mineros que no quieren perder una parte importante de su pasado aún cercano.

El público disfrutó ayer con el buen hacer de los participantes en el concurso. "Cuando se acerca una competición con la de San Xuan, la semana antes nos reunimos dos o tres veces para practicar y coger ritmo", explican los propios protagonistas. A pesar de su experiencia en este tipo de concursos, los nervios siempre están presentes: "Algo siempre hay".

La jornada festiva de ayer en Mieres estuvo salpicada de numerosas citas a lo largo de todo el casco urbano. Para empezar hubo mucha actividad deportiva. El campus de Barredo acogió por la tarde una exhibición solidaria de artes marciales organizada por el Club Taemi. La entrada, un donativo de 5 euros, irá destinada íntegramente a la asociación asturiana de la lucha contra la fibrosis quística para la investigación de esta enfermedad. Participaron en esta exhibición unas 150 personas, entre ellas siete medallistas europeos y distintos clubes de gran prestigio nacional. Hubo, además, una actuación y l organización habilitó un punto de información sobre esta enfermedad. La fibrosis quística es un trastorno genético que afecta sobre todo a los pulmones y el sistema digestivo y hace que los niños que la padecen sean más vulnerables a padecer infecciones pulmonares .

El cierre de esta edición el grupo "Tekila" se preparaba para saltar al escenario del parque Jovellanos.