La suerte vuelve por tercera vez a Turón, ahora 60.000 euros

"Los que me llamaban gafe ahora ni rechistan". Y es que el sorteo de la lotería nacional ha dejado en Turón un décimo premiado con 60.000 euros. Félix Martín está en racha. Desde las pasadas Navidades su administración, un negocio familiar con más de medio siglo de vida, ha repartido 340.000 euros, una inyección económica nada desdeñable para el deprimido valle mierense.

"Los problemas de Turón no se arreglan con un premio de lotería, pero todo ayuda y estamos muy contentos con la racha que llevamos", apunta Félix Martín. La administración 14 de la calle La Salle de Turón ciertamente está en racha. En esta ocasión la suerte ha llegado a través de un décimo del número 19.812, primer premio del sorteo de ayer de la lotería nacional. "Vamos subiendo", indicó satisfecho Martín. El pasado 12 de abril vendió un décimo premiado con 30.000 euros. Antes, en el sorteo de Navidad, repartió 250.000 euros. Entonces fueron cinco décimos con 50.000 euros de premio cada uno."La verdad es que lo que está sucediendo se sale de lo normal, pero por nosotros que siga la racha", señaló ayer Félix Martín.

La fortuna que parece haberse instalado en Turón mantiene un evidente vínculo con la administración de Félix Martín, pero también con el Sporting de Gijón, equipo del que es aficionado este turonés. Cuando en el sorteo de Navidades tocó el tercer premio estaba viendo un partido del equipo rojiblanco. Ayer se enteró del nuevo premio mientras regresaba a casa tras un paseo por el monte. Tenía bastante prisa, ya que asistió al encuentro de peñas rojiblancas que se organizó en el recinto ferial de Nuevo Santullano: "Es una coincidencia simpática. Por mi parte no dejaré de ver cuantos más partidos mejor".

El primer premio del sorteo de lotería nacional que ayer dejó 60.000 en Turón ha tocado en otros lugares como Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, La Rioja, Las Palmas, Lérida, Madrid, Málaga, Murcia, Valencia y Zaragoza. El segundo premio, dotado con 120.000 euros a la serie, ha correspondido al 41.508 y se ha vendido en Las Palmas, León y Lugo.

En la década de los sesenta no había menos de 7.000 trabajadores en Turón, aunque hay recuentos que hablan de más de 10.000. Ahora apenas queda nada. Turón es un desierto empresarial y quitando los servicios públicos. El cierre de los pozos Santa Bárbara (1995) y San José (1993) fue la sentencia de muerte para el carbón en Turón, aunque la actividad extractiva se mantuvo activa hasta 2006, cuando el pozo Figaredo dejó de producir. Lo que en tiempos fue un próspero valle con más de 25.000 vecinos apenas da ahora refugió a poco más de 4.000 personas, la mayor parte de ellas jubilados. Sin minería y sin proyectos de reindustrialización, el tejido empresarial de Turón se ha deshilachado hasta el punto de que es imposible dar una sola puntada. En este escenario, la lotería parece intentar compensar la ausencia de políticas que permitan relanzar este antes próspero rincón de Mieres: "En nada no seremos ni tres mil vecinos", señala Félix Martín, quien asegura que la acumulación de premios no está empujando al alza la venta de lotería.