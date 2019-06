Castañón: "Me interesan el poder y la solidez de la lealtad, ese 'no fallarse' "

"De niña lo que más me gustaba en el mundo era tener libros", rememoró la escritora mierense Laura Castañón (Revallines, Santa Cruz, 1961) en la presentación de su tercera novela, "Todos los naufragios", un acto que tuvo lugar en la Biblioteca Pública "Vital Aza", de Mieres, y que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.

"Laura Castañón demuestra una admirable capacidad descriptiva y en su escritura se advierten influencias de la literatura hispanoamericana", señaló Susana Losa, coordinadora de la red de bibliotecas mierenses, que destacó el lenguaje plagado de figuras retóricas, colores, sabores y aromas cercanos y reconocibles. "Castañón, con su empleo de asturianismos, eleva el asturiano a la categoría del castellano", afirmó Losa, que define la obra presentada como "una novela redonda repleta de personajes masculinos y femeninos, desde luchadores y rebeldes hasta rancios y malintencionados, que sólo Laura sabe crear".

"Me sigue pareciendo un regalo que alguien lea lo que yo escribo; es un pequeño milagro", reconoció la autora, que entiende que esta tercera novela deriva de la anterior, "La noche que no paró de llover", pues Castañón asegura que "tras cada historia surge otra que merece ser contada". "Todos los naufragios" discurre en los años veinte y treinta en Gijón, y en la imaginaria Nozaleda, entremezclando la escritora mierense los ambientes rural y urbano, donde las diversas historias conforman un argumento coral. "Me interesaba principalmente reflejar el poder y la solidez de la lealtad, ese 'no fallarse' incluso habiendo desencuentros", expuso Castañón, que aclara que, a pesar de que la novela está protagonizada por hombres, son los potentes personajes femeninos los que aportan la sustancia.

Además de en la lealtad, la autora se detiene en el estudio de las heridas causadas por las ausencias y en la importancia del conocimiento frente a la ignorancia. "Mis personajes redimen sus carencias gracias al aprendizaje y el conocimiento", dijo Laura Castañón, que descarta cualquier referencia autobiográfica en la historia.

La escritora mierense describió el minucioso trabajo de depuración de la trama y el texto para dar sentido y coherencia a una historia y unos personajes que se desenvuelven en un tiempo y lugar determinados. "Me espanta que se cuenten historias del pasado con la mentalidad del presente", afirmó Castañón.