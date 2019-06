El desvelo de la noche más luminosa

"Tekila" y "Café Quijano". Las patronales de Mieres están afrontando su traca final a tragos fuertes. Las actuaciones musicales se han entremezclado con la tradición conformando, como debe ser, un San Xuan fiel a todos sus tópicos, empezando por el obstinado orbayo que no ha dejado de estar presente en toda la recta final de los festejos. Mieres vivió ayer la noche grande, la más larga, mágica y contradictoria del año. Agua y fuego compartieron espacio. La foguera y las fuentes resplandecieron hermanando la noche y el día.

Carlos Ramos y Amparo González son un apareja natural de Lugo que ayer pasó el día en Mieres para disfrutar de las patronales. "Estuvimos aquí hace justo tres años para visitar a unos amigos y no paró de llover durante todo el día. Llegamos a pensar que la madera no ardería. Hoy está mucho mejor el tiempo. La gente del norte estamos mejor sin calor". Es cierto que en 2016 la incesante lluvia hizo que costase hacer arder la foguera. Ayer no fue el caso, pero también cayó bastante agua. El patrón cumplió con todos sus ritos.

Según antiguas leyendas, el agua de los manantiales que utilizamos la noche de San Juan cura los males, ahuyenta el mal de ojo, atrae juventud y belleza y contienen, además, virtudes fecundantes. No es de extrañar, por tanto, que la primera gran cita del programa festivo de ayer fuera el enramado de las fuentes, concretamente de la que se encuentra frente al Ayuntamiento y la del surtidor del Vasco. Durante siglos la cultura atlántica otorgó a las mujeres, y sólo a ellas, la capacidad mágica y los medios para pedir buenas cosechas o más hijos. Así, engalanaban las fuentes de los pueblos antes de que el sol del día de San Juan se pusiera. El único requisito que debían cumplir era que todos los adornos debían de ser naturales, tanto ramas como flores. Así se sigue haciendo en Mieres.

Por segundo año, pese a estar aunciada, tampoco se celebró la "La Cargüeña", un desfile con carros del país. Sí actuaron las bandas de gaitas y grupos folklóricos por las calles Manuel Llaneza y Teodoro Cuesta hasta la plaza consistorial, hasta donde se llevó simbólicamente la leña para la foguera. Hubo que utilizar paraguas, ya que fue el momento en el que la lluvia arreció con más fuerza. A las ocho de la tarde la Hermandad de Festejos San Bartolomé de Baíña ya tenía casi lista para servir la arrozada de las fiestas, un encuentro que se lleva celebrando desde hace dos décadas. Unos 50 kilos de arroz, 40 de pollo, otros tantos de costilla de cerdo y 20 de salchichas para conformar unas 250 raciones.