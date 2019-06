Díaz: "Todos somos un poco héroes y villanos, es lo que he querido plasmar"

"Lágrimas del mar" es el segundo libro del autor langreano Secundino Díaz, que vuelve a situar al detective Mario Cuesta en el marco de su Gijón natal. "Cuesta vuelve a aparecer en su ciudad natal, a la que regresó como un juguete roto", tal y como aseguró el escritor y poeta Javier G. Cellino, colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, al inicio de la presentación de la obra, que tuvo lugar en el Centro de Artes Escénicas Carlos Álvarez-Nóvoa, de La Felguera. El evento contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

"En esta nueva novela, Secun mantiene el ritmo trepidante de su anterior obra, 'El Cerro'", manifestó Cellino, que también puso de manifiesto "la imaginación desbordante de Díaz, que imprime un ritmo vertiginoso a sus obras, y eso hace que en ningún momento decaiga el interés del lector; es un libro que atrapa, y eso no todo el mundo es capaz de hacerlo".

"Todos somos un poco víctimas y verdugos de lo que hacemos" -manifestó Díaz al tomar la palabra-, "y todos tenemos un punto de héroes y villanos; no creo que nadie sea muy bueno ni muy malo, y esa es una filosofía que de algún modo he intentado plasmar en esta novela". Y añadió: "En este libro, hasta el peor personaje es víctima, y, del mismo modo, los que parecieran ser víctimas también han cometido sus villanías, algo que por otra parte considero que es inherente a los seres humanos".

Díaz se mostró convencido de que "escribir no depende de un estado de ánimo; de hecho, soy una persona que puedo escribir treinta folios en un día y luego pasarme dos semanas sin hacerlo". Y es que, según el escritor, "las ideas nacen, pero luego toman vida propia, y, desde luego, para mí es un disfrute escribir. No llego a decir que sea una terapia porque no llega a eso, pero tengo la necesidad de expresar, de potenciar mi pasión, porque tengo la suerte de que me gusta lo que hago; ni me relaja ni me estresa, es algo en lo que ni siquiera pienso".

"Lágrimas del mar" gira en torno a un personaje, Vicky, que es, según su autor, "la que sabe lo que hay que hacer y marca la totalidad de los tiempos, y, de hecho, tiene más matices que Mario, a pesar de que este sea el personaje protagonista". Díaz anunció que se encuentra trabajando en otros proyectos diferentes y avanzó que "tanto Mario Cuesta como Vicky se van a tomar unas vacaciones".