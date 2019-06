Las fiestas de San Pedro reviven en Mieres, con "La Frontera" como reclamo

Las fiestas de San Pedro han renacido en Mieres. Un grupo de vecinos y hosteleros se ha unido para dar un impulso a esta celebración, que prácticamente había desaparecido del calendario de fiestas locales. Han querido empezar con fuerza. Mañana, viernes, actuará en la calle Luarca el grupo "La Frontera", popular banda de rock que tuvo su momento álgido a finales de los ochenta y principios de los noventa.

El barrio de San Pedro ya hizo el año pasado un primer amago para recuperar sus fiestas. Sin embargo, es ahora, con la creación de una sociedad de festejos, cuando la iniciativa ha cuajado: "Todo empezó a través de un equipo de fútbol que teníamos en el barrio. Por estas fechas comenzamos a organizar un pequeña celebración de fin de temporada y la gente respondía muy bien. Al final nos animamos a dar un paso al frente y nos lanzamos con una fiesta ya más potente", señala Josué García, presidente de la sociedad de festejos.

La nueva asociación de festejos del barrio de San Pedro está decidida a dar continuidad a la celebración local: "Lo principal para nosotros es lograr que haya ambiente en el barrio. En ocasiones nos sentimos relegados, ya que parece que todo gira en torno al parque Jovellanos y la zona de vinos de las calles peatonales. Los barrios periféricos debemos estar más presentes en la vida de la ciudad y no ser tenidos sólo en cuenta para pagar impuestos, como en ocasiones parece", remarca García.

Las fiestas de San Pedro arrancarán en Mieres el viernes. A las once de la mañana sonará el himno de la celebración. A las cinco arrancará la "Tarde rock", con "La Frontera" actuando alrededor de las once de la noche. El sábado será la entrega del "bollu". Habrá más actuaciones musicales, bailes y exhibiciones deportivas.