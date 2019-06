Larry Runner: "Ni el 1% de la música emitida es metal, pero nos hacemos oír"

"La llegada de internet supuso una revolución para Radio Ujo", afirmó Fito Fernández, fundador de la emisora que cumple 32 años de vida, en la charla titulada "Radio Ujo: de Ujo al mundo entero a través del Heavy Metal", un acto organizado por la concejalía de Cultura de Mieres que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Fernández rememoró los comienzos de Radio Ujo, a partir de una instalación casera "desde la que se radiaron en directo los enfrentamientos entre mineros y policías, desfiles de burros engalanados y partidos de fútbol", hasta su actual emplazamiento con unos medios modernos. Fernández, que echa de menos la participación e implicación vecinal de los primeros tiempos, entre anécdotas y recuerdos mostró su satisfacción por la proyección nacional e internacional que Radio Ujo alcanza gracias a las emisiones por internet.

"Un 30% de la audiencia de 'Diario de un metalhead' es de América Latina", manifestó el turonés Larry Runner, creador y conductor de un programa con ocho años de recorrido en Radio Ujo por el que pasa lo más representativo del heavy metal asturiano y español. "Comenzamos dando cancha a los grupos locales y a partir de 2012 despertamos tal interés que nos llega tanto material de bandas de todas partes que no damos abasto para ponerlo en antena", dijo Runner, que recuerda el gran éxito obtenido con la organización en Turón en 2013 del concurso "Metal Battle". El conductor de "Diario de un metalhead" reconoce las dificultades para dar a conocer el heavy metal. "Menos del 1% de la música emitida es heavy metal. Somos insignificantes, pero nos hacemos oír", señaló Runner.

Lady Ani, vocalista del grupo "Last Days of Eden" destacó la importancia de la radio para apoyo y visibilidad a un movimiento musical minoritario. "El mundo del 'metal' es un trozo muy pequeño dentro de un mundo complicadísimo, como es el musical", manifestó la vocalista de un grupo que mezcla los sonidos heavy metal con folk y música sinfónica. "Hay mucho trabajo vocal y musical en una banda de heavy metal", recalcó Lady Ani, cuya formación tomó impulso gracias a la repercusión de la edición del "Metal Battle" celebrada en Turón. Por su parte, Fran J. Santos, cantante de la formación "Arenia", valoró el apoyo recibido por Radio Ujo. "Hay tantas divisiones dentro del heavy metal que la radio contribuye a dar difusión a todos", dijo Santos, que rechaza los encasillamientos. "El 'heavy' no son gritos", aseveró el vocalista, que expresó el ánimo que insuflan las emisiones por internet, gracias a las que la música llega a todo el mundo. A continuación, Julia Martínez-Lombó, autora del libro "Olimpo del Metal. Origen, evolución y discografía del Heavy Metal en Asturias (1980-2012)" manifestó la importancia de los medios especializados como recursos documentales sobre el heavy metal asturiano. "'Diario de un metalhead' es una fuente informativa fundamental sobre el 'metal' asturiano y español y ha contribuido decisivamente a dar a conocer nuestras bandas a todo el mundo".