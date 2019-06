"Este colegio vivirá en todos nosotros"

Los actos de despedida del colegio San José de Sotrondio, que ayer cerró sus puertas de forma oficial tras 95 años de trayectoria, se prolongaron durante más de tres horas. Nadie quería que aquello acabara, como si cada intervención, cada fotografía que desfilaba por la pantalla, cada aplauso o cada abrazo fuera un soplo efímero de vida a una escuela que no regresará en septiembre. Muchos no pudieron contener las lágrimas, pero finalmente se impusieron las sonrisas, la íntima satisfacción de formar parte de algo especial. La "gran familia del San José", la expresión más repetida a lo largo de toda la jornada.

Una familia que tiene miles de miembros y que comenzó a forjarse en 1924, cuando un grupo de religiosas de la congregación de Santo Domingo llegó a Sotrondio desde Granada para poner en marcha un colegio y formar a las hijas de los mineros, respondiendo a la petición realizada por el alcalde de San Martín y la compañía Duro Felguera.

Ayer, después de un siglo de andadura y tras ver pasar por sus aulas a decenas de profesores y miles de estudiantes, el colegio de "les monjes" de Sotrondio echaba el cierre con una misa y un emotivo acto de despedida que congregó a numerosos alumnos y exalumnos de varias generaciones y a autoridades como el secretario general de la FSA y claro vencedor de las pasadas elecciones autonómicas, Adrián Barbón (exalumno del centro); los alcaldes de San Martín y Sobrescobio, José Ángel Álvarez "Quirós" y Marcelino Martínez; el diputado regional y exregidor de San Martín, Enrique Fernández; y la diputada autonómica y líder de la lista del PP al Principado, María Teresa Mallada.

Cristina Antolín, superiora de la congregación de Santo Domingo, resumió el sentir general en su intervención. "Con dolor en el corazón decimos adiós. Y gracias por todo lo vivido. Como ocurre con los seres queridos, cuando se van y siguen presentes en nuestras vidas, este colegio nunca morirá, vivirá en cada uno de vosotros". En una línea similar, Verónica Murcia, miembro del AMPA, expresó que "este colegio se ha convertido para muchos de nosotros en una familia. Y la familia no es un edificio, son las personas y los sentimiento. Han desahuciado un edifico, pero no podrán desahuciar los sentimientos".

Dos alumnas que este año finalizaron la ESO también quisieron poner voz a la despedida. Irene Braga aseguró que "no es momento de lamentos" sino de "llenar nuestra mente de recuerdos positivos" y de "cariño, que es lo que más abunda aquí". Por su parte, Claudia Galán, relató cómo al llegar por primera vez al colegio, con tres años, "la puerta me pareció enorme" y ese mismo curso "conocí a muchos de mis mejores amigos. Luchamos mucho para que esto no ocurriera pero, por desgracia, se acabó".

Claudia es la tercera generación de una familia vinculada al San José. Desde las sillas colocadas en la cancha deportiva para seguir el acto, su padre, Martín Galán, aseguraba que "es una pena muy grande que esto se quede vacío" y Noelia Galán, tía de la pequeña, reconocía que "un es un día muy difícil para todos". La matriarca de la familia y abuela de Claudia, Viti Rozada, que tiene 66 años y entró en el colegio en 1955 también ilustró sus recuerdos sobre una época "de tiza y encerado, en la que había clase hasta los sábados".

El acto fue conducido por la última directora de centro, Covadonga Fernández, que pasó once años como alumna y 34 como docente entre las paredes del San José. Fue la encargada de ir llamando uno a uno a los profesores del claustro actual, a otros muchos de años anteriores, a religiosas que pasaron por el centro y a trabajadores de otras áreas del centro. Desfilaron por el escenario, entre otros muchos, María Jesús García Vallina, que confesó no encontrar las "palabras necesarias para despedirme porque no quiero ni puedo"; Ramón Molleda, llegado expresamente desde Canarias para el acto, que a finales de los años noventa fue el primer profesor varón del centro; o sor Felisa Herrero, directora desde 1984 hasta 1996, cuando el centro llegó a superar varios cursos los 600 alumnos. "Ver que, con tanta vida e ilusión como se ha derrochado aquí, esto se tiene que cerrar te parte el corazón".

Uno de los momentos más reivindicativos y a la vez más emotivos llegó con la intervención final de la directora. Covadonga Fernández aseguró sentirse "abrumada por el cariño recibido" y añadió que "estos últimos años fueron difíciles; gracias a todos por estar ahí. Ante la adversidad actuamos como una familia y hoy es más grande todavía porque traspasa estos muros. Que se cierre un centro educativo es una mala noticia pero que se cierre el San José es desolador. Son 120 alumnos que se quedan sin colegio y 22 trabajadores que perdemos nuestro empleo".

"Se habla mucho del despoblamiento de la zona rural pero no se habla del despoblamiento y la baja natalidad de las Cuencas que es brutal", señaló la docente, que remarcó que "tres alcaldes del Valle acudieron hace un tiempo a la Consejería de Educación a solicitar que se bajara la ratio para las Cuencas y se tomaran medidas específicas y me consta que no fueron escuchados. Las Cuencas necesitan un plan. Cualquier medida llegará tarde para nosotros, pero para otros no. No podía dejar de hacer esta reflexión porque sabemos quién va a tener la responsabilidad en el futuro y me consta que eres conocedor de la realidad de estos valles", indicó Fernández, en alusión a Barbón.

En la clausura del acto, una voz en off hizo incluso que el propio colegio tomara la palabra. "Pueden cerrar mis puertas, vaciarme o reconstruirme, pero nunca podrán borrar mi huella ni vuestros recuerdos".