Arantza Fernández: "En muchos menús de residencias prima el precio sobre la calidad"

La nutricionista Arantza Fernández Meras estuvo en la Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama de Langreo para ofrecer la conferencia "Alimentación y tercera edad". La charla fue organizada por el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas y contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo.

Arantza Fernández comenzó su intervención asegurando, de forma tajante que "nadie debe ponerse a dieta sin pasar antes por el médico, con independencia de la edad que se tenga, ya que por lo menos, y como poco, es necesario partir de una analítica reciente para valorar y descartar cualquier tipo de patología". Del mismo modo, dejó patente su convicción de la necesidad de que "en todos los hospitales haya nutricionistas" que se ocupen tanto de diseñar como de supervisar la alimentación de los pacientes.

Como especialista en nutrición para colectividades, la conferenciante subrayó que "es muy importante tener en cuenta la zona en la que se va a elaborar y comer un menú, pues no es lo mismo el pote que se come en Tineo que el de Llanes" y lamentó que, en el caso de los menús que se planifican en las residencias geriátricas y otros establecimientos en los que se encuentran personas de la tercera edad, se prime en muchas ocasiones "el precio sobre la calidad de la materia prima"

"En todo caso, lo fundamental y más a partir de los cincuenta y cinco años, es hacer cinco comidas al día y procurando comer de todo", explicó. "Entre el desayuno y media mañana hay que ingerir el 15 por ciento de las cantidades diarias, en la comida un 40 por ciento, la merienda supondría otro 15 por ciento y para la cena reservaríamos un 25 por ciento, procurando además cenar lo más pronto posible", sostuvo. Del mismo modo, defendió que "es primordial que no falten ni las proteínas animales o vegetales, los carbohidratos y las grasas, siempre que no sean saturadas, y nada mejor que el aceite de oliva, el verdadero oro líquido que no ha de faltarnos jamás". Fernández reconoció que es complicado para la personas mayores leer e interpretar el etiquetado de los alimentos, y se mostró partidaria de implantar métodos como el "semáforo de los alimentos" que ha propuesto la actual ministra de Sanidad. "Mediante una sencilla pegatina de color verde, amarillo o rojo, quedará patente que alimentos son de necesario consumo y aquellos que hay que consumir cautamente o que no deberían estar nunca en nuestro menú diario".

También trajo a colación que hay ciertos falsos mitos que hay que desterrar, como la bonanza de la sacarina "algo que es pura química, así que es mejor endulzar con un poco de azúcar, siempre moreno, o con miel, siempre teniendo en cuenta que engorda muchísimo y hay que ser cautos" o el hecho de que es mejor comer la corteza que la miga del pan "algo que es falso pues sucede precisamente a la inversa y engorda mucho más la corteza que la miga".

En el caso de las mujeres y la incidencia de la menopausia, se mostró partidaria de estar pendiente del grado descalificación ósea que presente cada una, pero sin que se paute el consumo de calcio, "sin ton ni son", algo que "lo único que hace es causar problemas renales, pues el calcio que se toma de más ha de ser filtrado por el riñón y eso provoca la aparición de cálculos tan molestos como dolorosos".