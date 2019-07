"Maneli", historia del movimiento vecinal

A mediados del pasado siglo la proliferación de barriadas obreras en las Cuencas estaba en su apogeo y miles de familias vinculadas a la siderurgia y la minería encontraron en estos nuevos espacios urbanos un lugar donde asentarse. Mieres creció a lo largo del valle, dando alas al centro urbano con San Pedro y Santa Marina. Tras un parón, a principios de los setenta el Principado impulsó un nuevo asentamiento en el extremo sur de la ciudad. Vega de Arriba surgió como un gran espacio residencial con amplias zonas verdes y 746 pisos. La historia del barrio la cuenta mejor que nadie José Manuel González "Maneli", quien ha dedicado los últimos 30 años de su vida a la asociación de vecinos, buena parte de ellos como presidente del colectivo.

En 1983 se conformó la actuación asociación vecinal de Vega de Arriba y "Maneli" asumió responsabilidades en el área festejos. Tras un breve descanso, regresó a la directiva, permaneciendo los tres últimos lustros como presidente. "Llega un momento que tienes que dar el relevo. En mi caso pienso que es hora de prestar mayor atención a la familia", explica este minero jubilado del pozo Tres Amigos. En términos generales está satisfecho de la labor desempeñada, pero también arrastra fracasos y desengaños: "Con el paso del tiempo pierdes motivación. La escasa participación y el estancamiento de algunas iniciativas pueden llegar a desgastas. También es lógico que surjan desavenencias, aunque nada grave. Todo junto hace que llegue un momento en el que sientes que ya te faltan las fuerzas"

El barrio se fundó a caballo entre 1973 y 1974. Su construcción se desarrolló en medio de unas intensas huelgas mineras. Vega de Arriba es ante todo un barrio obrero. "En nuestro caso nos dieron la casa en un periodo en el que llevaba unos tres meses en huelga", recuerda José Manuel González. La promoción la impulsó el Principado y alrededor del 80 por ciento de los beneficiarios fueron mineros. El barrio contó también en sus inicios con una nutrida representación de guardia civiles, ya que el instituto armado reservó viviendas para las familias de sus integrantes. "Al principio querían reservar un bloque para los guardias, pero al final se decidió que era mejor integrarlos en la comunidad".

Vega de Arriba siempre ha sido un barrio con una atmósfera muy familiar. Ha vivido alrededor de sus pequeñas tiendas y cafeterías, espacios que han servido de punto de encuentro. Varias generaciones de niños han crecido jugando juntos en las amplias zonas deportivas. El barrio cuenta con 746 pisos. "Llegamos a ser más de 2.200 vecinos. Organizábamos unos campeonatos de fútbol con equipos de toda Asturias. Pero, poco a poco, la gente comenzó a marcharse y cada vez hay menos gente joven".

Zona universitaria

A principios de siglo Vega de Arriba atisbó un nuevo horizonte. El barrio obrero mutó de golpe a universitario. El desarrollo del campus de Barredo, con sus 130 millones de inversión, provocó una transformación estética que debía ir acompañada de un rejuvenecimiento social. Las expectativas no se han cumplido. "Hay que decir la verdad. El campus no nos ha dado nado. Ha servido únicamente para llevarse casi la mitad del dinero de los fondos mineros", lamenta "Maneli". "Inicialmente, el por entonces rector (Juan Vázquez) se reunió con nosotros y nos enseñó los planos, quería vallar todo el recinto, pero se decidió dejarlo abierto para que estuviera más integrado. Se nos aseguró que los vecinos podríamos disfrutar de las instalaciones deportivas. La realidad ha sido que han puesto unos precios prohibitivos para entrar. Lo mismo vale para el salón de actos. No se ven apenas estudiantes por el barrio", La conclusión de José Manuel González es algo pesimista: "En Vega de Arriba se han dilapidado muchas perras".

Mientras el campus tomaba cuerpo, Vega de Arriba disfrutó también de una importante inyección de fondos mineros para mejorar urbanísticamente el barrio. Al menos, esta actuación dejó satisfecha a los vecinos: "Los pisos tenías mucha humedad y el alcantarillado presentaba graves deficiencias". Los vecinos convocaron una manifestación coincidiendo con la inauguración de una de las ediciones de la ya desaparecida feria de muestras . "Al principio éramos quince o veinte personas, pero poco a poco fue llegando gente y nos llegamos incluso a preocupar".

José Manuel González ha luchado durante más de 30 años por lograr un barrio mejor. Ahora ha decidido dar el relevo, pero sin renunciar a su compromiso como vecino: "No debemos perder esa conciencia solidaria que nos hace preocuparnos por quien te cruzas en el portal o en la cafetería". Se ha ganado un descanso.