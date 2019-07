La Policía estrecha el cerco sobre el autor de la agresión sexual de Langreo

La Policía estrecha el cerco sobre el presunto autor de la agresión sexual a una mujer, de unos 50 años de edad, que en la tarde del sábado apareció semidesnuda y desorientada en un descampado de Langreo próximo a la carretera de Santo Emiliano. Los agentes tenían previsto tomar declaración ayer a la mujer y obtener los elementos probatorios suficientes para identificar y detener al hombre. En las primeras horas tras la denuncia de los hechos, la mujer no era capaz de recordar gran parte de los sucedido, por lo que uno de los frentes de investigación es que la agredida fuera drogada con escopolamina (conocida popularmente como burundanga) o algún tipo de sustancia similar. Una droga que anula la voluntad de la víctima y motiva una pérdida temporal de memoria.

La víctima fue trasladada en un primer momento al servicio de Urgencias del hospital Valle del Nalón. Tras ser atendida y sometida a un examen forense, que halló indicios de agresión sexual, fue dada de alta. No presentaba lesiones por golpes. En un primer momento, casi no recordaba nada de lo sucedido aunque poco a poco pudo ir rescatando pequeños detalles, como que fue un solo hombre el presunto autor de la agresión.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la tarde del pasado sábado. La mujer se despertó en el descampado desorientada y sin ropa interior, por lo que llamó a los agentes. Al parecer había salido el día anterior para disfrutar de las fiestas patronales de San Pedro y apenas podía reconstruir el relato de lo ocurrido hasta que se encontró en el descampado.

Uno de las líneas de la investigación es que ese estado de desorientación y amnesia parcial de la víctima haya estado causado por el uso, por parte del agresor, de escopolamina (conocida como burundanga) o algún tipo de droga similar, que anula la voluntad del afectado. La burundanga, que ya ha sido bautizada como "la droga de los violadores" , es la causa de un alto porcentaje de las agresiones sexuales que se producen en España cada año. Se trata de una sustancia que deja poco rastro y que es muy difícil de detectar en los informes toxicológicos, tanto de orina como de sangre, cuando pasan más de doce horas.

El pasado fin de semana fue especialmente intenso para los agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Langreo-San Martín del Rey Aurelio. El viernes una mujer resultó herida tras recibir el impacto de un disparo de perdigón en la cabeza. La mujer no sufrió heridas graves y en la jornada del domingo todavía no había presentado denuncia, pero los agentes se desplazaron hasta la zona al ser avisados del caso. El suceso se produjo en las inmediaciones del parque Antonio García Lago, en la zona donde en los últimos días, con motivo de las fiestas de San Pedro, estaba instalado el ferial. Sin embargo, no se pudo identificar la zona desde la que se realizó el disparo.

A este hecho se sumó el arresto de un hombre de nacionalidad polaca en la noche del jueves, tras una persecución por La Felguera en la que los agentes pudieron interceptar el coche en el que circulaba el hombre. El arrestado se había saltado un control policial y, cuando finalmente fue bloqueado por los policías se resistió a los agentes. El detenido tenía la entrada prohibida en España por delitos anteriores y fue puesto a disposición del juez por resistencia a la autoridad.