Los usuarios claman contra Feve tras otro día más sin tren

Los usuarios de la línea de Feve entre Baíña y Collanzo siguen que trinan. Y es que en la tarde de ayer se cumplían 24 horas sin servicio entre las estaciones de Moreda y Collanzo por los problemas de las máquinas que la compañía ha destinado a la línea en el concejo. "Estamos ya muy hartos, y esto no puede seguir así", clamaban ayer desde la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril Baiña-Collanzo, desde donde subrayaron que toda esta semana, el servicio ha venido sufriendo constantes retrasos y cancelaciones, teniendo que hacer los traslados por carretera.

Ante esta situación, una de las portavoces de la Plataforma, Rosa Martínez, señaló que el colectivo solicitará una reunión urgentemente con Mariano Santiso, a quien Renfe ha designado como delegado en Asturias, o más concretamente "representante institucional" de la compañía en el Principado. "Esperamos que nos reciba y escuche tanto nuestras quejas como nuestras demandas, y nos ofrezca soluciones válidas, porque no podemos seguir así, y vamos a seguir dando batalla", señalaba la portavoz del colectivo por la defensa del ferrocarril.

Los usuarios se quejan de que los convoyes destinados a hacer la línea que une Mieres y Aller son los más obsoletos de la compañía, llegando a calificarlos en ocasiones como chatarra. Según explica Martínez, esta semana "hemos tenido la máquina 2901, que se avería casi todos los días, y el 2905, que también da fallos cada dos por tres". Esta situación, señala la portavoz del colectivo, supone un problema muy grande. Expone, como ejemplo, su caso personal: "Mi madre tiene 88 años y los viernes suele bajar al mercadillo de Moreda en tren desde Corigos. Cuando no hay tren, si el chófer no baja hasta el apeadero, con su movilidad no llega a coger el propio autobús", relata. "Es un desastre y una desesperación", señala Martínez.

La Plataforma por la defensa del Ferrocarril Baíña-Collanzo también ha enviado una carta directamente al director de Renfe. En ella, relatan el calvario que sufren a diario, y le piden que cambie las máquinas actuales del modelo 2900 por otras del modelo 2600, "que cuando están si que funcionan", dicen en la misiva. De hecho, apuntan a que el día 22 de junio, cuando se celebró la manifestación en defensa de la línea, Feve si dispuso la máquina de este segundo modelo, "que misteriosamente desapareció al día siguiente". La carta, que también está firmada por los alcaldes de Mieres y Aller, Aníbal Vázquez y Juan Carlos Iglesias, respectivamente, también se queja de los cambios de horarios, aumentando los trayectos en 5 minutos. "¿Acaso en 2019 no hay trenes capaces de cumplir horarios de 1990?", se preguntan en la misiva.

La Plataforma, que ahora espera respuesta por parte de la administración central, sigue con la idea de una vez pasado el verano, convocar una gran protesta en el centro de Oviedo junto a otras zonas de Asturias "afectadas por el abandono de los usuarios de Feve". "Y si vienen de Cantabria y León, también serán bienvenidos", zanja Rosa Martínez.