Caso asume obras del temporal ante la "pasividad" de otras administraciones

Ante la pasividad de las grandes administraciones, el Ayuntamiento de Caso se ha visto obligado a cambiar las inversiones que tenía previsto acometer desde hace tiempo para arreglar carreteras y caminos que aún están destrozados desde el temporal del pasado mes de enero. De esta forma, ya ha comenzado la obra más importante de todas: la reforma del acceso al pueblo de Nieves. El alcalde casín, Miguel Fernández, fue crítico consigo mismo y con la burocracia necesaria para poner en marcha este tipo de actuaciones, que deberían ser "urgentes": "Se entiende que los políticos ganemos la fama de que no somos de fiar, lo entiendo, hemos tardado cinco meses para solucionar un problema de práctica incomunicación de un pueblo, y no puede ser".

Las obras de Nieves consisten en la construcción de una escollera, que sujetará la base de la carretera. La vía se vino abajo el pasado mes de enero, a consecuencia de las fuertes lluvias que sufrió la región. Desde entonces, como apunta el Alcalde, "la gente se arriesgaba cada día si quería pasar, no había otra forma" de acceder al pueblo.

Esta obra se incluye ahora dentro del plan de trabajos que, todos los años, realiza Cadasa (el Consorcio de Agua de Asturias) en el concejo, como compensación por el pantano de Tanes. "Son 210.000 euros con los que haremos la carretera de Nieves, el acceso a La Cabaña, en el entorno de La Felguerina; dos escolleras en Pando, también en La Felguerina y una escollera más en la zona de Govezanes", explicó el máximo dirigente local.

Estas obras se llevan a cabo aplazando otras, previstas para este año, y que también "son necesarias", pero sin la urgencia de las anteriores, que son imprescindibles para abrir comunicaciones en el municipio. Las obras que sufrirán un retraso son las del depósito de Belerda y la reparación de la escuela de Soto. También la renovación de un tramo de la red de agua de Campo de Caso y el estudio del acceso al agua de la zona alta de Tarna (donde está la casa del urogallo). Todas estaban incluidas en esta anualidad para invertir los fondos por la compensación del pantano, explicó el dirigente local de Caso.

Miguel Fernández apuntó que fue complicado hacer los cambios a causa de los trámites. "Tengo la moral en los suelos, no se puede tardar cinco meses en realizar unas obras que deberían ser de emergencia. El pueblo (Nieves) estuvo casi incomunicado". Al final, Cadasa accedió a la modificación, aunque su servicio de Intervención "no lo llegaba a entender. Tener sin carretera un pueblo parece que no era urgente".

El concejo no ha recibido dinero suplementario por los daños ocasionados durante el temporal de lluvias del pasado mes de enero. Los arreglos que se están ejecutando se están llevando a cabo con fondos propios, y con la modificación de ayudas recibidas para otras cuestiones. Este el caso de la aportación de Cadasa. Sí reconoce Fernández que, al menos, Confederación Hidrográfica hizo "tres escolleras, dos en Caleao y otra en La Felguerina" que eran "imprescindibles". Más allá de esto, siguen sin noticias de las administraciones "mayores".