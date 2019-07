Los "güelos" de Cenera añoran los tiempos "en los que había niños en los pueblos"

Florina Iglesias se casó muy joven, con 17 años. Con 44 ya tenía un nieto y ahora, a un paso de los 70, puede presumir de ser la "güela" del año en Cenera. La localidad mierense cerró ayer sus fiestas patronales con un reconocimiento a la labor que realizan lo abuelos. Enrique Martínez completó la dupla de homenajeados. Con su pequeña nieta Lara Martínez cogida a su mano, destacó que Cenera "es un lugar en el que los críos disfrutan. Crecen un poco salvajes", apuntó con humor.

Estos reconocimientos son muy valorados en Cenera, ya que sus vecinos le dan una gran importancia a homenajear y premiar a los veteranos del pueblo. Los "güelos" galardonados deben de ser lógicamente personas que tengan nietos, una edad avanzada y, por supuesto, no hayan recibido ya el premio anteriormente. El segundo de los requisitos, el concerniente a la edad, hace tiempo que se pasa un poco por alto: "Por suerte ahora los güelos aún se mantienen jóvenes en la mayoría de los casos", destaca Pepín Álvarez, presidente de la asociación de vecinos. Él ya tiene una nieta y posiblemente lo dice debido a que intuye que es muy posible que pronto le toque recoger el reconocimiento. Se ríe con picardía cuando se lo recuerdan: "Somos de las misma quinta", subraya la "güela" de este año. Florina Iglesias es de Villar de Gallegos y está encantada en el valle. Ahora bien lamenta que "actualmente casi no hay niños en los pueblos y es una pena". Recuerda que "antes había mucha juventud y la zona rural tenía más vida". Tanto Florina Iglesias como Enrique Martínez valoran lo que significa vivir en un enclave como Cenera, un acogedor asentamiento rodeado de frondosos bosques de castaños y que atesora un gran valor etnográfico. Ahora bien, también hay quejas: "Este es un sitio estupendo, pero estaría mejor si no tuviéramos tantos problemas con la señal de televisión", apunta el "güelu" : "En Cenera se vive bien, aunque es cierto que si no fuera por los mesones habría muy poca actividad", dice Florina. El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, entregó ayer una placa conmemorativa a los "güelos" de Cenera. La localidad valora lo que significa ser custodio de tradiciones y costumbres.