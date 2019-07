La mejora de la carretera de Felguerúa lleva siete meses parada

El grupo municipal del PSOE exigirá en el próximo Pleno municipal el urgente inicio de las obras de reparación de la carretera que une Felguerúa con Peñule. Los socialistas pedirán al gobierno local que explique los motivos del retraso que acumula esta actuación, adjudicada a finales del pasado año.

"Esta carretera tiene un historial de despropósitos y durante el anterior mandato pasó varias veces de estar a punto de ser licitada, de estar en proyecto, de no estar, a estar a punto de?", indicó la portavoz del municipal del POSE, Gloria Muñoz. Y añadió: "Por fin, en diciembre del 2018 se licita y adjudica el proyecto de rehabilitación de la vía. Sin embargo, a día de hoy, muchos meses después, la obra sigue sin realizarse. No caben más excusas: hay fondos, hay licitación, hay adjudicataria? Lo único que no hay es un acceso decente para los vecinos del pueblo de Felguerúa".