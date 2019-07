Turón aguarda a Barbón para reclamarle la solución a las inundaciones del valle

Siguen velando armas, y como tarde en septiembre volverán a las calles. Son los vecinos del valle de Turón, que mantienen su reivindicación de que la zona está abandonada. Y como prioridad sitúan el dragado del río y la solución de los problemas de la carretera que vertebra el valle, sobremanera a la entrada del mismo, a la altura de Peñule. "Cada vez que llueve se inunda, nos incomunica, y es muy difícil decirles a nuestros jefes que no podemos ir a trabajar o vamos a llegar tarde porque ha llovido en Asturias, porque la verdad es que para que esto se inunde no hace falta mucho", señala Silvia Suárez, presidenta de la asociación Mejoras del Valle. La última respuesta que han recibido no es muy satisfactoria: hasta que no haya Gobierno del Principado todo está paralizado porque no se pueden destinar fondos de la consejería de Infraestructuras.

"No nos queda más que seguir denunciando la situación y diciendo que hay muchas cosas pendientes en el valle, pero que esta obra es prioritaria y principal para Turón porque afecta directamente a muchos vecinos, no solo a los trabajadores, sino también a gente enferma que no puede bajar al hospital o que las ambulancias no pueden llegar", indicó Suárez, que remarcó que "nosotros vamos a seguir quejándonos y haciendo todo lo posible para lograr resultados".

La portavoz del colectivo vecinal, con una masa social de casi un millar de personas, agradeció también la implicación de todo el valle e incluso de todo el concejo. "La convocatoria de la manifestación del 5 de junio en Oviedo fue un éxito. Ocho autobuses, la gente que fue en coche o en tren... Eso nos da mucho ánimo para seguir peleando, que es lo que la gente nos pide", señala Silvia Suárez, que ve el mes de septiembre como clave para volver a la batalla en las aceras. "Volveremos ante el Principado o ante donde haga falta", finalizó la responsable de Mejoras del Valle. Turón ya aguarda a Adrián Barbón.