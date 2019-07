El gobierno langreano aprueba las liberaciones con el apoyo de Ciudadanos

Las liberaciones de la Alcaldesa, Carmen Arbesú, y de tres concejales del equipo de gobierno junto con la media liberación de una edil de Ciudadanos fueron aprobadas ayer por la Corporación municipal langreana. Ciudadanos respaldó la propuesta presentada por el PSOE (que tiene nueve ediles de 21), que rechazaron Unidas por Llangréu y el PP. El mismo apoyo se repitió en otros dos asuntos del pleno celebrado ayer. Fueron los referentes a, por una parte, a las asignaciones a los grupos políticos, las dietas por asistencia a plenos, comisiones informativas y juntas de gobierno local, y, por otra, al cargo de confianza que se nombrará.

Unidas por Llangréu se opuso en ambos mientras que el PP se abstuvo en la propuesta sobre las asignaciones a los grupos políticos y votó en contra de la creación de un puesto de personal eventual. El resto de asuntos fueron aprobados por unanimidad. No se incluyó en el orden del día del pleno la distribución en la Mancomunidad del Valle del Nalón, que se dejó para una próxima sesión plenaria. Esta circunstancia motivó la protesta del portavoz de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, que mostró su "preocupación" por no realizar la distribución para "un órgano tan importante", apuntó, como el ente supramunicipal. La Alcaldesa aseguró que el reparto se deja para la próxima sesión plenaria y que "será proporcional".

Sánchez indicó que "si cree el PSOE que pactando con Ciudadanos nos va a quitar la representación en la Mancomunidad, pelearemos". Unidas por Llangréu estará representado en el organismo comarcal junto a grupos como IU y Podemos. "Buscaremos la coordinación con ellos", añadió el portavoz del grupo.

Las asignaciones a los grupos municipales no dejó contentos al PP y a Unidas por Llangréu, que defendieron un incremento. Cada formación recibirá 100 euros mensuales por cada concejal. La formación popular abogó por aumentarla hasta los 150 euros y la que integran IU, Podemos y Equo por fijarla en 180 euros. Ambas formaciones, que renunciaron a la media liberación propuesta por el PSOE para cada grupo, tampoco se mostraron favorables a las liberaciones planteadas ni a la contratación de un cargo de confianza.

Tendrán dedicación exclusiva la Alcaldesa, que cobrará 49.500 euros brutos anuales, y tres ediles del gobierno municipal, que percibirán, uno de ellos 28.000 euros al año y los otros dos 25.000 euros cada uno. A esto se suma la liberación parcial, de cuatro horas diarias, de la número dos de la lista de Ciudadanos, Andrea Álvarez, que recibirá 14.000 euros. A ellos se suma un cargo de confianza, que será asesor y desempeñará tareas de comunicación, que percibirá 30.000 euros. Unidas por Llangréu, que presentó una alternativa para limitar las liberaciones a cuatro de 25.000 euros cada una, criticó el incremento "al pasar de los 130.000 euros anuales que se gastaba en el anterior mandato a 222.000 euros".

La portavoz del PP, María Antonia García, afirmó, al hablar de liberaciones, que se debe aplicar no sólo la legalidad sino también "los criterios de prudencia y de oportunidad, que aquí no se dan". También criticó la media liberación de Ciudadanos. Esta formación indicó que realizará su labor de oposición "a través de propuestas y diálogo, que es lo que falta en su grupo político, al que se le olvida que ya no gobierna", dijo Luis Fernández refiriéndose a Sánchez. Carmen Arbesú destacó que "el ejercicio de la abogacía es incompatible con el cargo de alcaldesa" y defendió que el equipo de gobierno necesita tres liberaciones para desarrollar el trabajo municipal. El número de dedicaciones totales es superior en otros concejos con menor población que Langreo, aseguró.