Unidas por Llangréu critica la situación del centro deportivo Juan Carlos Beiro

Unidas por Llangréu califica de "lamentable" la situación del centro deportivo Juan Carlos Beiro, que tiene la pista inutilizada desde finales de enero, tras las inundaciones, y la piscina cerrada desde hace unos días. Los usuarios de esta instalación deportiva, propiedad de la Consejería de Educación y Cultura, no podrán utilizar la piscina hasta el 2 de septiembre, más de mes y medio, "debido a una avería en el sistema de depuración", según comunican desde el centro a los vecinos.

El cierre de ambas es, indicó el portavoz municipal de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, "un desprecio y una falta de respeto hacia los cientos de ciudadanos que utilizan asiduamente estas importantes instalaciones". El edil se refirió a la "inactividad" del Gobierno regional y al "pasotismo" de los responsables locales, a los que hizo un llamamiento para que "exijan de manera urgente una solución". Langreo, añadió, "no se merece tener cerrada la piscina del Beiro y sin solución las de Pénjamo, clausuradas en el 2010 por el mismo gobierno. Es una vergüenza y en este asunto las responsabilidades tienen nombre y apellidos: la gestión nefasta del PSOE". Sánchez reclamó "unas piscinas decentes en el municipio" y destacó que la reivindicación de la apertura de las instalaciones de Pénjamo "no son un capricho, son una necesidad".

El portavoz de Unidas por Llangréu y exalcalde subrayó que "la regidora tiene una oportunidad de demostrar, denunciando esta situación y demandando una rápida solución, que los intereses de Langreo son más importantes que defender la nefasta gestión de su partido". Lamentó que los responsables no hayan dado explicaciones sobre el cierre de la piscina.