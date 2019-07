Las eléctricas pagarán más de 100.000 euros al año por ocupar terrenos en Lena

Era una mera formalidad. Pero ya es oficial gracias a su publicación en el BOPA. El Ayuntamiento de Lena ya ha modificado la ordenanza fiscal para el cobro a las empresas eléctricas, gasísticas, de agua o de hidrocarburos, por el uso del suelo. Una tasa que permitirá ingresar al Ayuntamiento casi un cuarto de millón de euros por los ejercicios de 2017 y 2018, y a partir de este mismo año contar con un ingreso de más de 100.000 euros al año por la ocupación de su territorio.

El pasado abril, el Pleno de Lena modificaba la ordenanza fiscal para poder regular estos cobros, tal y como había exigido el juez. La idea era la de poder obtener rédito por la ocupación de terrenos públicos por parte de las grandes empresas eléctricas que con sus torres y cables vertebran el concejo. Ahora, el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica esta modificación, con lo que queda oficializada completamente. Este mismo año, el Ayuntamiento puede ingresar la nada desdeñable cantidad 243.175 euros, que tendrá que abonar Red Eléctrica Española. Lo harán "de forma inmediata". Con este dinero, fuentes del gobierno local explicaron que este año se podrán pagar los 100.000 euros previstos para la reparación del gran argayón que arrasó el pueblo de La Cortina, a la entrada del parque de Las Ubiñas. Y también se financiarán los trabajos necesarios para poder adecuar el puerto de La Cubilla para la llegada del gran pelotón ciclista internacional, en el marco de la Vuelta Ciclista a España, que subirá a este alto lenense en la edición de 2019. Las obras no son el único destino de este dinero, ya que parte también se destinará a políticas sociales y también a la mejora de servicios municipales.

No fue fácil para el Ayuntamiento de Lena conseguir que las eléctricas vayan a pagar las tasas por ocupación del suelo. Y es que es una vieja aspiración de varios concejos, entre ellos el lenense, que ven como buena parte de su patrimonio natural está colmado de grandes torres eléctricas. La tramitación para fue ciertamente dura, ya que solamente se encontraron trabas. Ha sido casi un lustro lo que se ha tardado en poder poner en marcha este mecanismo, ya que la redacción del documento tuvo que ser extremadamente minuciosa para tratar de que las empresas no tuvieran resquicios a los que agarrarse para no pagar.

Lena no ha sido el único concejo en intentarlo. También Morcín, bajo el mandato de Jesús Álvarez Barbao, aprobó una ordenanza en esa línea, pero se quedó varado por un fallo del juzgado en contra. Recurrió, junto al de Grandas de Salime, y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) dictó dos sentencias favorables a los consistorios. Ocurrió a finales del año pasado, aunque aún quedaba por resolver el Tribunal Supremo. Ahora también el consistorio morciniego podrá recuperar esa normativa para poder obtener una compensación por el uso privativo de su suelo.