Mieres vería "indefendible" que el grado de Deportes fuera a Gijón por 10 millones

El Rector de la Universidad de Oviedo ha cargado de razones al Ayuntamiento de Mieres para que el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte recale en el concejo. Las últimas declaraciones de Santiago García Granda, en las que revelaba que llevar la titulación a Gijón costaba 10 millones de euros por el millón que se requeriría para que la sede estuviese en Barredo han sido un acicate más para que los tres partidos políticos que componen la Corporación reclamen celeridad a la entidad académica en tomar una decisión "clara" sobre la ubicación del título, y que sea, "por muchos motivos", el campus de la villa. Lo que tanto IU, como PSOE y PP ven claro es que el grado de Deporte aún tendrá que esperar otro curso en ponerse en marcha en Asturias.

El vicealcalde y portavoz del gobierno local, Manuel Ángel Álvarez, aseguró que en Mieres está "seguramente el campus más moderno de España, y está infrautilizado". "Lo que dijo el Rector era un secreto a voces, porque Barredo está preparado, con muy poco, para albergar cualquier tipo de grado", apuntó el número "dos" de IU en el Ayuntamiento de Mieres. En este sentido, recordó que el campus "costó 166 millones de euros, y se hizo con un montón de infraestructuras para poder desarrollar diferentes titulaciones. Nosotros no teníamos el dato económico, pero no nos sorprende porque somos conocedores de lo que tenemos en Mieres".

Además, Manuel Ángel Álvarez señaló que "sería muy poco defendible que en estos tiempos que corren, y sabiendo que la titulación cuesta un 900 por ciento más en Gijón que en Mieres, no se decantasen por Barredo, sabiendo además que es el campus más moderno". Lo que también entiende el Vicealcalde es que el grado no estará este año operativo. "Parece ser que hay un retraso y sea donde sea, no será este curso", lamentó.

Desde la oposición también se alinean con el equipo de gobierno en el argumento de que sería muy poco defendible llevar el grado a Gijón. El PSOE de Mieres, en boca de su portavoz municipal, Gloria Muñoz, señaló que "en tiempos de austeridad sería muy complicado para la Universidad defender una inversión de 10 millones cuando tienes un campus que apenas necesita inversión porque tiene unas excelentes infraestructuras". "Desde el principio pensamos que la sede más adecuada para el grado de Deportes es Mieres, entendiendo no obstante que no es lo único que se necesita en el campus", valoró la edil. Para Gloria Muñoz, "Barredo necesita un desarrollo integral, con programas de doctorado, con másteres, con departamentos y demás". "El grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte sería una gota más en el desarrollo del campus de Mieres", indicó la portavoz socialista.

Más apoyo

Desde el PP, Fernando Hernández, señaló que "al final se demuestra que es Mieres donde tiene que estar el grado de Deportes, y no solo eso, sino que también hay que traer más titulaciones, porque Deportes no va a ser la panacea del mundo". "Quizá si lo acompañamos de más cosas puede ser muy importante", apuntó Hernández. Lo que tiene claro es que la Universidad de Oviedo "tiene que dejar de marear la perdiz": "En Mieres hay hospital, hay un campus completo con grandes instalaciones deportivas, y no hay disculpa para que venga el grado", indicó.

"Lo que está claro es que para este curso no va a estar listo, y todas estas declaraciones del Rector lo único que hacen es dilatar en el tiempo la puesta en marcha de un grado que no va a llegar a Barredo hasta al menos 2020", indicó Hernández. "Las declaraciones del Rector solo hacen que nos paremos a preguntarle que a qué está esperando para desarrollar el grado", indicó el portavoz del PP, que agregó que "el tema económico está claro". "Es un 90 por ciento más barato Mieres por las condiciones que tiene, por lo que creo que es evidente donde se debe de instaurar Deporte", finalizó.