El Hospital exige "civismo": "Recogemos más colillas que hojas de los árboles"

Los responsables del Hospital Valle del Nalón están hartos de la "falta de civismo" de parte de los usuarios del centro médico comarcal. Sobre todo, en lo relacionado con la prohibición de fumar: "recogemos más colillas que hojas de los árboles", afirma Tácito Suárez, gerente del Área Sanitaria VIII (los cinco concejos del valle del Nalón). Desde el Hospital recuerdan que está completamente prohibido fumar en todo el recinto, incluido la parte exterior del centro. "Esto es un hospital, y todo se hace por salud, es algo que debería respetarse, pero en muchas ocasiones no se hace".

En el complejo médico de la comarca hay numerosos carteles que recuerdan la prohibición, pero "no se hace caso". En las entradas principales el suelo se llena diariamente de colillas, los trabajadores de la limpieza "es en lo que más tiempo invierten". Suárez apunta que, hablando precisamente con uno de estos empleados, "me decía que recogía muchas más colillas que hojas de los árboles que rodean el centro". Pero no solo son las colillas las que se tiran al suelo, también las cajas y plásticos, y también papeles, botellas, todo tipo de objetos "desechables".

El gerente sanitario subraya que "en todo el recinto no se puede fumar, habría que salir más allá del parking para hacerlo. Y esto es así por salud, porque esto es un hospital, un lugar en el que hay que mantener un nivel de salubridad altísimo, en el que la gente viene a curarse, aunque por aquí pasen cientos de personas cada día. Por simple educación, ya habría que respetar estas indicaciones. El edificio está lleno de carteles recordándolo".

Durante estos años se han realizado diversas campañas de sensibilización. La última, con el reparto de dípticos entre las personas a las que se sorprendía fumando en el recinto. "Ni les decíamos que debían dejar de fumar, simplemente se daba la información en el momento". Pero, sin la colaboración ciudadana, "es muy difícil". La situación -"estamos hartos", subraya Suárez- ha llegado a tal punto que se llegó a plantear la posibilidad de sancionar a quienes se saltasen las prohibiciones. "La ley antitabaco lo permite, pero si lo hacemos, seguro que se monta una muy grande. Los guardas llaman la atención con educación, pero a veces hasta los increpan a ellos". Por ello, se hace una llamada al "civismo, por el bien de todos".