La obra de la mezquita está paralizada por falta de permisos municipales

Las Cuencas llevan medio año sin mezquita. La comunidad musulmana tuvo, durante décadas, un lugar de culto en Ciaño. Decidieron trasladarla a otro edificio y ahora no consiguen la licencia de obra porque el inmueble "no reúne las condiciones adecuadas", aseguraron fuentes municipales. Esta situación afecta al 11 por ciento de la población inmigrante en el municipio: están censados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), 174 vecinos que proceden de países árabes -cuya religión mayoritaria es el Islam-.

Los problemas comenzaron hace medio año, cuando la comunidad musulmana decidió trasladar su lugar de culto. Pidieron la licencia de obra para el inmueble, según explicaron. La versión del Ayuntamiento es que el permiso se tramitó oficialmente a principios de mayo. En todo caso, no consiguieron el visto bueno porque el inmueble no se considera apropiado.

Fuentes de la comunidad musulmana en el municipio aseguraron ayer a este diario que "nos dicen que no hay una ventilación suficiente en el local". "No nos parece justo, ya que no se trata de un inmueble en el que se vaya a cocinar ni a hacer ninguna tarea que requiera de una gran ventilación", añadieron.

El nuevo inmueble está en Ciaño, es antiguo y los afectados temen que "se produzcan actos vandálicos y empeore su estado". De hecho, la fachada ya estaba llena de pintadas cuando fue adquirido. Y hay otro problema. Este año no podrán solicitar ayudas para los cultos, ya que la sala no se ha catalogado aún como lugar de culto ni inmueble para su uso religioso.

La integración

La Asociación Pro Inmigrantes "Intervalo" lleva décadas velando por la correcta integración de los vecinos que llegan de otros países en el municipio. El presidente, Benjamín Braga, afirmó que "esta situación supone un contratiempo para los vecinos de las Cuencas musulmanes, que se ven obligados a ir a Gijón u Oviedo para los cultos". "Lo que pedimos desde 'Intervalo' al Ayuntamiento es que agilice los trámites en medida de lo posible", añadió Braga.

La comunidad musulmana ha perdido mucho peso poblacional durante los años de la crisis, según los responsables de "Intervalo". Benjamín Braga afirmó que "muchos de los que ya tenían aquí la vida hecha, decidieron volver a emigrar a otros países con más oportunidades ante las dificultades que tenían aquí para encontrar empleo". La mayoría cambiaron su lugar de residencia de Langreo a Alemania o Francia.

Es un fenómeno que se repite, según Braga, con los inmigrantes de otros países. "Actualmente, el número de vecinos que llegaron desde el extranjero está cayendo mucho". Tan solo se mantiene la población que llega desde Sudamérica, con un ligero incremento de los inmigrantes que llegan de Venezuela. Además, según el registro de "Intervalo", también han crecido los que llegan desde Sahara. En cuanto a la convivencia, perciben una ligera mejoría frente a los peores años de la crisis económica.