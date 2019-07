El gobierno de Aller (PSOE) suprime la segunda liberación de 38.0000 euros

El Ayuntamiento de Aller ya ha celebrado su Pleno de organización. Y el mandato comienza con novedades. El gobierno local (PSOE)_ha suprimido una de las liberaciones (la que correspondía, hasta ahora, al vicealcalde), lo que supondrá un ahorro de 38.000 euros. Sólo tendrá sueldo el alcalde, Juan Carlos Iglesias, que mantiene el salario de su antecesor: 40.900 euros. Además, se han ajustado las retribuciones a los grupos municipales con un ahorro total de 6.000 euros. La propuesta salió adelante con el apoyo de los grupos Izquierda Unida, Ciudadanos, Xente por Ayer y Foro Asturias. El PP se abstuvo y votó en contra de su presencia en órganos supramunicipales.

"La eliminación de la segunda media liberación y el ajuste en las retribuciones por grupos municipales era una propuesta que ya llevábamos en nuestro programa electoral y que mantuvimos en campaña", explicó el Alcalde. En cuanto a las asignaciones de grupos, hasta ahora, se había establecido el pago de 100 euros a cada grupo y 100 euros por cada concejal. En este mandato, serán 100 euros por cada grupo y cincuenta euros por cada concejal. "Es una medida que afecta más a los grupos que tienen más concejales, como es el caso del PSOE", destacó el regidor.

En cuanto a la eliminación de la segunda liberación:_aunque ya no habrá salario, una de las concejalas del equipo de gobierno ha decidido pedir una excedencia en su trabajo para tener dedicación absoluta. Es Elena Zapico, que era el número cuatro en la candidatura del PSOE_a las elecciones municipales en Aller. Tanto Izquierda Unida como Ciudadanos aplaudieron el gesto de la edil. El Alcalde también tendrá dedicación exclusiva al Ayuntamiento.

Fue un Pleno sin disputas, aunque no todos quedaron contentos. El portavoz del PP, Juan Sutil, denunció ayer el "cordón sanitario"_al que considera que se está sometiendo a su grupo. Asegura que, si bien su postura fue de abstención, "no nos parece justo que los más perjudicados sean los grupos con más concejales". Aunque añadió, a renglón seguido, que los populares "llevábamos tiempo demandando ya la supresión de la segunda liberación en el equipo de Gobierno. Además, criticó que el PP_pierda su asiento de representación municipal en Cogersa y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Si bien Iglesias defiende que no han perdido participación en los órganos municipales.