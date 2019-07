La adjudicataria de la actuación de mejora del acceso a Felguerúa se niega a iniciar las obras

La carretera de acceso a Felguerúa no sólo resulta impracticable para los turismos de los vecinos, además parece repeler a los vehículos y maquinaria de obra. El Ayuntamiento de Mieres lleva meses requiriendo a la empresa adjudicataria de las obras de mejora que arranque la actuación. De momento , la única respuesta que ha encontrado esta razonable exigencia es la inacción de la contrata.

El gobierno local dejó claro ayer que no piensa llegar a ningún tipo de acuerdo con la empresa adjudicataria del proyecto que no pase por el desarrollo de la actuación tal y como quedó establecido en el proceso de contratación según la oferta con la que la propia contrata ganó el concurso. Así, los gestores municipales están siguiendo, explican, el procedimiento administrativo, "según plazos", establecido para estos casos. "Llegado el momento, si la empresa no asume sus responsabilidades, exigiremos las compensaciones oportunas y, si fuera necesario, volveríamos a iniciar el proceso de adjudicación de la obra", explicaron los portavoces municipales. Los gestores de IU remarcaron, pese a todo, que "la obra se terminará haciendo sí o sí".

El PSOE pidió ayer en el Pleno el "urgente" inicio de las obras. Los socialistas recordaron que los grandes perjudicados de la demora son los vecinos, que llevan años demandando la actuación. Se trata de un paso complicado de 1,5 kilómetros plagado de baches y rampas muy pronunciadas. Actualmente sólo se puede circular por la zona al volante de un vehículos todoterreno.