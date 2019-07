Marta Piquero ya tiene pista en Lena

La lenense Marta González Piquero no para de hacer historia. Y es que esta lenense de 20 años es ya tricampeona del mundo en hockey patines femenino con la selección española. Pero no solo eso, pronto dará su nombre a una pista deportiva. Así lo anunció ayer la alcaldesa de Lena, Gema Álvarez, durante la recepción municipal que se hizo a la deportista para elogiar sus triunfos. González Piquero, a la que ni se le pasaba por la cabeza recibir tal honor, aseguraba que poner su nombre a una pista es "un honor y un orgullo". La inauguración será entre finales de septiembre y principios de octubre.

Los aficionados al hockey patines de Lena llevaban mucho tiempo demandando este tipo de instalaciones en La Pola. De hecho, tan sólo se podía jugar en una pista privada del colegio El Pilar-Sagrada Familia donde se inició la homenajeada. Ahora, el Ayuntamiento lenense ha intentado dar respuesta a esta demanda y está habilitando una de las pistas del polideportivo del Masgaín. Además, llevará el nombre de Marta González Piquero, como apuntó la regidora. "No todos los días tenemos a alguien que hace historia, como es el caso de Marta, por eso se merece este homenaje", resaltó. La pista, cuya rehabilitación comenzó a finales de junio, "estará preparada para acoger competiciones de hockey patines, ya que precisan de un pavimento y un cierre especial, pero también se podrán practicar otros deportes en ella", explicó Álvarez. Además, aprovechando la reforma, también se está cambiando la iluminación del polideportivo y le han dado una mano de pintura. En total, los trabajos tendrán un coste de cerca de 70.000 euros.

Marta González Piquero se mostraba ayer emocionada. "No me esperaba para nada este homenaje", destacó. No es la primera vez que acudía a una recepción en el Ayuntamiento. También estuvo cuando consiguió los dos campeonatos del mundo anteriores, uno en Chile y el último en China. Ahora tiene las miras en el siguiente, que se celebrará dentro de dos años en Argentina. "Trabajaremos cuanto podamos para acudir hasta allí, porque viven mucho el hockey, y sería bonito poder aspirar a un cuarto campeonato consecutivo", destacó. Eso sí, la campeona aseguró que, tanto para ella como sus compañeras, "lo importante es trabajar para disfrutar jugando; en el último campeonato queríamos enfrentarnos a la selección argentina y lo hicimos bien, a pesar de la presión que supone jugar en casa". Argentina espera ahora.