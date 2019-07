El Tribunal Superior de Castilla y León ratifica el cierre de "Casa Mieres"

El Tribunal Superior de Castilla y León ratificó la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de León que dictaba el cierre del refugio "Casa Mieres" ubicado en el puerto leonés de Pinos. De este modo, el tribunal desestima los recursos presentados tanto por el Ayuntamiento de Mieres como por la Junta de Castilla y León, por lo que el establecimiento deberá seguir cerrado. Eso sí, la sentencia no es firme y se puede interponer un recurso de casación en el plazo de treinta días desde el fallo, que se produjo ayer mismo.

Fue la asociación Montaña de Babia y Luna la que formuló la denuncia contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santo Emiliano en octubre de 2014 que convalidaba la licencia ambiental al Consistorio mierense para el servicio de comedor para ganaderos en el puerto de Pinos, que se ofrecía en el inmueble denominado como "Casa Mieres". La denuncia también iba contra la resolución del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, que en septiembre de 2014 informó favorablemente de la regularización de actividad del servicio de comedor para ganaderos, confirmada un año después por la dirección general del Medio Natural. El juzgado leonés había anulado estos acuerdos por "no ser ajustados al ordenamiento jurídico". Tanto el Ayuntamiento mierense como la Junta recurrieron esta sentencia, pero el Tribunal Superior de Castilla y León no les dio la razón. El tribunal señala en su fallo que el Ayuntamiento "no tenía la capacidad" para conseguir la licencia ambiental. Entre los argumentos se expone que no hubo un informe vinculante de la comunidad autónoma y que no se solicitó ni tramitó de forma simultánea la licencia urbanística. También señala que el Ayuntamiento de Mieres "carece de competencia alguna sobre ganadería" y "en ningún caso podría ejercerla fuera de su término municipal". Asimismo, destaca que un ayuntamiento "no puede ejercer una actividad económica fuera de su territorio en ningún caso y bajo ninguna circunstancia".