Una vecina reúne más de 300 firmas para reparar el argayo de Cocañín

Los vecinos del pueblo de Cocañín, en San Martín del Rey Aurelio, se vieron sorprendidos a finales de enero por un argayo de grandes dimensiones provocado por el temporal que asoló esos días al Principado. Un desprendimiento que a día de hoy sigue sin ser reparado, a pesar del problema que supone para los vecinos. Por eso Verónica Cabal decidió hace unos meses iniciar una campaña de recogida de firmas en la que exige el arreglo "inmediato" de este argayo. Finalmente ha recogido más de trescientas, que presentará en el registro municipal de San Martín del Rey Aurelio. Cabal, que cuenta con dos niños en edad escolar, está viendo cómo se acerca septiembre, "y se van a volver a quedar sin transporte, tal y como ocurrió en el último curso".

"El argayo nos perjudicó mucho porque vivimos en la parte alta del pueblo; sobre todo con el transporte de los niños, porque al final conseguí que le pusieran un taxi a mi hija, pero al niño no; y ahora vuelve a empezar el curso y veo que vamos a tener el mismo problema". Pero asegura que no es la única vecina afectada por el argayo, "somos más, por eso inicié la recogida de firman, para que vieran que no es un problema sólo para mí, lo que pasa que alguien tiene que moverse".

De este modo, inició una campaña con la que consiguió unas 240 firmas en papel. A esto hay que sumarle otras setenta que tiene a través de la plataforma "Change.org", donde también ha subido su petición. Su queja tiene como antecedente otro argayo que tuvo lugar en la misma ubicación. "La otra vez tuvimos que esperar dos años para que lo arreglaran, y éste es el doble de grande, no queremos que ocurra lo mismo", subraya. Cabal también se ha dirigido en varias ocasiones al Ayuntamiento de San Martín, "pero no hacen más que echarse las culpas unos a otros, entre el Consistorio y el Principado". También se ha dirigid al Defensor del Pueblo para tratar de obtener una respuesta a su demanda. Habrá que esperar ahora para ver si la campaña de firmas tiene algún efecto y se deciden de una vez a reparar el argayo de Cocañín para que los vecinos de este pueblo puedan continuar con sus vidas.