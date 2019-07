Canga: "Colaboraré con el grupo municipal, pero sin ser concejal"

La marcha de la concejala de Hacienda de Langreo, Rita Camblor, al Principado ha revolucionado el Ayuntamiento. Quien debería ser su sustituto y siguiente en la lista de la candidatura del PSOE, el economista y presidente de "Cauce", Alejandro Canga, no se ve con ánimo de asumir sus funciones. "No quería dedicar mi tiempo hasta los 68 años en una concejalía", aseguraba ayer. Eso sí, "no es un rechazo absoluto, ya me convencieron antes para entrar en la candidatura".

Canga sería el candidato ideal para ocupar el espacio que dejará Camblor. Su perfil laboral, ocupando siempre puestos directivos en empresas, así como su licenciatura en Económicas, permitirían que se hiciese con la concejalía de Hacienda de Langreo sin ningún problema. Además, no habría que retocar el resto de concejalías. Pero Alejandro Canga ya tomó una decisión "hace tiempo y la conocen tanto la alcaldesa, Carmen Arbesú, como el secretario general de la agrupación, Toni Ríos". Su intención es "colaborar con el grupo municipal, pero sin ser concejal". De hecho, como explica, "ya renuncié a ir en los puestos de salida cuando se formó la candidatura del PSOE en Langreo, podía haber salido como concejal desde el primer momento, pero por circunstancias personales preferí quedar un poco más atrás".

Así, su intención es "seguir vinculado al grupo municipal y apoyar a quien salga como concejal de Hacienda; en mi caso no me parece el momento oportuno y creo que cuando coges una responsabilidad como ésta, tienes que hacerlo al 100%". Sin embargo, como deja ver, "no es un rechazo absoluto, ya que se están analizando todas las posibilidades para no perjudicar al equipo de gobierno".

Si finalmente Canga renuncia a su acta de concejal, la siguiente en la candidatura es Melania Montes Veiga, que tiene un perfil muy distinto al del economista. Según su perfil de "Linkedin", Montes Veiga es tiene el grado en Relaciones Laborales y recursos humanos por la Universidad de Oviedo y es técnico en prevención de riesgos profesionales, con lo que podría obligar a reestructurar las concejalías.