El CSIF apelará la sentencia que avala la oferta pública de empleo de Mieres

El CSIF recurrirá la sentencia que ha desestimado el recurso que presentó para intentar frenar la contratación pública del Ayuntamiento de Mieres alegando una supuesta falta de negociación. La central explicó ayer que el recurso interpuesto "tiene un claro y único fin: denunciar la conducta reiterada llevada por parte del Consistorio la cual no respeta los cauces legales consistentes en negociar previamente con las organizaciones sindicales en la mesa general".

El CSIF recalca que la constitución de la mesa general de Negociación "fue declarada nula por sentencia judicial a raíz de una demanda interpuesta por este sindicato por incluir al SIPLA, cuando sólo pueden constituirla CSIF, CC OO y UGT al ser las únicas organizaciones sindicales con la representación exigida". Es en dicha Mesa General de donde debe negociar la Oferta Pública de Empleo". El CSIF afirmó ayer no tener ningún ánimo obstruccionista: "Buscamos velar por la legalidad". La sentencia, señalan, "no entra en el fondo del asunto, por lo que no aprecia si ha habido o no negociación, sino que decide inadmitir el recurso por no haber cumplido con un requisito procesal y en ningún caso se ha falsificado documento público alguno".