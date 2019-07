Cabal: "No sé dónde ir para que arreglen el argayo de Cocañín"

"No quiero irme del pueblo, sino que quiero poder vivir en él con tranquilidad". Así se manifestaba ayer Verónica Cabal, vecina de Cocañín, en San Martín del Rey Aurelio, quien presentó en el registro municipal más de 320 firmas en las que se exigía la reparación del desprendimiento que tuvo lugar el pasado mes de enero tras el temporal que asoló la región. Con esta ya es la cuarta vez que acude al Ayuntamiento "y ya no sé dónde ir para que arreglen el argayo". De hecho, también ha enviado un escrito al Defensor del Pueblo contando su caso.

No es la única afectada por el argayo, aunque sí la única que levanta la voz. "Somos como una veintena las personas que vivimos en la parte alta del argayo, pero también afecta a muchos ganaderos que tienen sus animales en ese lado y no pueden sacarlos", explica. En su caso, la mayor afección del argayo es que sus hijos se quedaron sin transporte escolar. Tras dar cuenta de su situación, consiguió transporte para uno de ellos, pero no para el otro, ya que uno va al colegio y el otro al instituto. "Para el mayor me dijeron que el mínimo para hacer el transporte eran tres personas, pero yo creo que tenemos el mismo derecho que el resto del mundo a tener transporte", apunta. Otra opción era adelantar el dinero del taxi y después reclamarlo, "pero son 600 euros al mes, de dónde saco yo ese dinero".

Éste es el segundo argayo que sufren los vecinos de Cocañín, con lo que ya aprendió de la experiencia anterior. "La otra vez tuvimos que esperar dos años para que nos arreglasen el desprendimiento y no quiero pasar por lo mismo, por eso estamos exigiendo su reparación desde el primero momento", apunta. Eso sí, hay premura porque se acerca septiembre y con él el inicio del curso escolar, lo que le obligará a batallar de nuevo por el transporte escolar de sus hijos.

Cabal manifiesta no conocer quién tiene la competencia para arreglar el argayo. "Está en una carretera municipal, pero no sé si lo debería asumir el Ayuntamiento o el Principado, el caso es que lo arreglen". En tal caso, en el Ayuntamiento ya tienen las firmas que seguro le servirán para argumentar la "urgencia" de reparar este desprendimiento que no fue el único al que tuvo que hacer frente desde enero.