Denuncian el robo de una urna con cenizas en el cementerio de Mieres

Suceso sin precedentes en Mieres. La Policía Nacional investiga el robo de una urna que contenía las cenizas de un fallecido, y que estaba guardada en un nicho. Los hechos se produjeron en el cementerio de la localidad y ya se ha presentado la correspondiente denuncia. No hubo profanación de tumbas ni, se produjeron grandes daños en el camposanto, según las primeras indagaciones.

Familiares de la persona fallecida se percataron del robo el sábado por la mañana, según ha podido saber este diario. La presencia de agentes de la Policía Nacional en el camposanto llamó la atención de los que estaban el sábado en el cementerio, en torno al mediodía. "No sabíamos qué pasaba, al principio pensábamos que alguien había roto o profanado tumbas porque nos parecía muy raro que estuvieran por aquí", explicó una testigo que estaba en el lugar visitando la tumba de un familiar.

No fue así. Fuentes oficiales confirmaron ayer que "no se produjeron daños ni profanación de tumbas". No obstante, han confirmado que se ha presentado una denuncia por el robo de la citada urna. Las diligencias están abiertas y, por el momento, el cuerpo Nacional no puede hacer más declaraciones sobre el avance de este extraño caso.

Vigilancia

Es la primera vez que ocurre un hecho similar en el camposanto municipal de Mieres, confirmaron responsables del servicio. Los cementerios están vigilados a diario ya que los operarios municipales tienen un horario de atención al público de lunes a viernes. La oficina está muy próxima al camposanto. Durante el fin de semana, además, los operarios acuden a abrir y cerrar el cementerio. Además de la Policía Nacional de la Comisaría de Mieres, ya tienen constancia de lo ocurrido los responsables municipales.