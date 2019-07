Mieres recibe a los "grandes" del baloncesto

El Ayuntamiento de Mieres celebró ayer un acto de recepción para los cuatro entrenadores y los jugadores de institutos americanos que ofrecerán un campus de baloncesto, en los próximos días, en el polideportivo Mieres Sur. En la imagen participantes en el encuentro. La entidad que organiza el evento deportivo es "One on One Basketball" y participarán niños y adolescentes, de entre 6 y 17 años, en horario demañana y tarde.