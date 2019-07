Verdejo: "Santiago fue muy bien, pero alguien tiene que crear una comisión de festejos"

"Los vecinos respondieron muy bien, sobre todo en los conciertos que se organizaron en los establecimientos hosteleros, pero alguien tiene que crear una comisión de festejos y hacerse cargo de las fiestas". Así de franca se muestra Asunción Verdejo, presidenta de la asociación "Hostelería de Sama" que desde hace cinco años organiza las fiestas patronales tras la crisis de la Sociedad de Festejos "Santiago" que acabó con su desaparición, arrastrando además una importante deuda. "Era una solución temporal", subrayó.

La presidenta de los hosteleros aprovechó ayer para hacer balance de las celebraciones que tuvieron lugar entre los días 24 y 28 de julio, a pesar de que "aún no hemos cerrado las cuentas, y no sé como acabaremos en este sentido porque nuestra intención es que no tuviéramos que pagar nosotros por las fiestas, que al menos saliésemos a coste cero". Eso sí, el programa, donde la música fue la principal protagonista con conciertos organizados en las terrazas de los establecimientos "fue un acierto total, el público respondió muy bien". Eso sí, estas actuaciones fueron costeadas de forma independiente por cada uno de los hosteleros que lo organizaba, de ahí que no se celebrasen en todos los locales. "Pero bien, hubo músicos de todo tipo y creo que era un programa de fiestas muy original, que no se ve en otros sitios", destacó Verdejo. Y es que siempre ha habido establecimientos que aprovechaban las fiestas de Santiago para organizar pequeños conciertos, "así que decidimos extenderlo a otros bares y creo que funcionó".

Pero sin duda lo que más preocupa a "Hostelería de Sama" es dejar la responsabilidad de organizar las fiestas a otra entidad. "Queremos que salga una sociedad de festejos y se haga cargo de las celebraciones de Santiago, nosotros nos decidimos a organizarlas para que no se perdieran", remarcó ayer Verdejo. Lo cierto es que tras cinco años al frente de las celebraciones, los hosteleros de Sama ya experimentan cierto desgaste, ya que no es su cometido. "Una cosa es colaborar y otra hacerse cargo de todo", destacaban.