Ciudadanos renuncia a la media liberación aprobada en el Ayuntamiento de Langreo

Ciudadanos no tendrá finalmente la media liberación propuesta por el equipo de gobierno langreano (PSOE) en el Ayuntamiento y aprobada a principios de mes con los votos de las dos formaciones. Andrea Álvarez, número dos de la candidatura de la formación en el Consistorio, ha renunciado a la dedicación parcial (de cuatro horas diarias) por "razones laborales", aseguró el portavoz municipal de Ciudadanos, Luis Fernández. En el Pleno celebrado ayer, se dio cuenta de la resolución de la Alcaldesa, Carmen Arbesú, aceptando el desistimiento comunicado días atrás por la edil.

Por tanto, ninguno de los tres grupos de la oposición dispondrá de la media liberación propuesta por el ejecutivo municipal. Unidas por Llangréu y el PP declinaron la oferta ya en un primer momento y Ciudadanos aunque la aceptó y fue aprobado, ahora renuncia. En la sesión plenaria de ayer se dio cuenta de la renuncia al acta de concejala de Rita Camblor, que había sido designada primera teniente de alcalde y responsable de Hacienda, y que desde hace unos días es consejera de Presidencia en el Gobierno de Adrián Barbón.

Para Camblor y otros tres integrantes del ejecutivo municipal (la regidora y tres ediles) se había aprobado la liberación. Por el momento no se ha decidido si se mantendrá la dedicación exclusiva prevista para la exedil de Hacienda, que asumiría otro concejal, según fuentes del equipo de gobierno municipal. Aún no se ha comunicado quién asumirá el cargo de concejal tras esta renuncia. En la candidatura del PSOE, el siguiente es Alejandro Canga, que ya manifestó su intención de colaborar con el grupo municipal pero ha declinado convertirse en edil.

En el Pleno se aprobó una modificación de crédito, de cerca de 116.000 euros, que fue criticada tanto por Unidas por Llangréu como por el PP. Esta última formación censuró que se incluyese financiación para una actividad, el certamen de la huerta, del que no se ha ofrecido información. También hizo hincapié sobre "el cuarto rescate del área de Cultura, con 55.000 euros", apuntó la portavoz, María Antonia García.

Unidas por Llangréu considera que el gobierno tendría que haber recurrido al fondo de contingencia incluido en el presupuesto municipal. Su portavoz, Jesús Sánchez, criticó la contratación de un cargo de confianza y aseguró que "si se mantiene va a ser difícil que se encuentren con nosotros en asuntos presupuestarios". El edil de Empleo, Javier Álvarez, defendió esa decisión y su legalidad. "Otra cosa es que el ejecutivo municipal anterior no haya querido tenerlo pero sí pasa en concejos del entorno", aludiendo a Mieres, gobernado por IU, afirmó. Álvarez justificó no recurrir al fondo de contingencia municipal dado que se limita a "necesidades imprevistas" como ocurrió con actuaciones abordadas tras el temporal de enero. Y, dijo el concejal socialista, la aportación de 55.000 euros al área de Cultura "no es un imprevisto, hay una mala gestión política detrás".