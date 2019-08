La Mancomunidad tendrá representación de seis grupos, el doble que en 2007

Más de dos meses después de las elecciones locales y una vez constituidas las corporaciones municipales del Valle, arrancan las reuniones para configurar el pleno de la Mancomunidad. La primera toma de contacto se produjo ayer, con encuentros del grupo comarcal del PSOE con otras formaciones para trasladarles la propuesta de representación. El presidente en funciones del organismo comarcal y alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, planteó una distribución, con doce representantes del PSOE, cuatro de IU, tres de Unidas por Llangréu, tres del PP, dos de Ciudadanos y uno de Podemos. En total, son 25 (incluyendo los cinco alcaldes), de los que once corresponden a Langreo, seis a San Martín del Rey Aurelio, cuatro a Laviana, dos a Sobrescobio y dos a Caso.

El PSOE se quedaría a un representante de la mayoría absoluta, con un edil más que en el mandato pasado. Será un pleno muy fragmentado que, según la propuesta socialista, tendrá seis grupos diferentes frente a los cinco del mandato anterior. Unidas por Llangréu, la confluencia formada por IU, Somos y Equo que se presentó a los comicios en el concejo más poblado del valle, se constituirá como grupo propio, independiente de IU y a Podemos. Según este planteamiento, estarían presentes todas las formaciones que tienen representación en el valle, salvo Foro, que tiene un concejal, elegido en Caso.

La fragmentación del electorado unido a la incursión de la candidatura de confluencia de IU, Podemos y Equo en Langreo lleva a incrementar el número de grupos en la Mancomunidad. Doce años atrás eran tres las formaciones que decidían sobre el futuro del ente: PSOE, PP e IU. Cuatro años después fueron cinco, los mismos que en 2015. Ahora, serían seis.

Ciudadanos aumentaría su presencia con un concejal más al igual que el PSOE. La suma de Unidas por Llangréu, IU y Podemos se queda a dos ediles de la representación que tenían estas dos formaciones en el mandato pasado. La distribución propuesta por el Grupo Socialista no convence a Unidas por Llangréu, que tendría tres concejales en la Mancomunidad. "No tenemos la representatividad que nos corresponde", aseguró el edil Elías López, que defiende que tiene que ser de "cuatro con once, y no doce, para el PSOE". Unidas por Llangréu es, indicó, "el segundo grupo más votado en el valle y no cuadran las cuentas". El Grupo Socialista, añadió López, "pretende tener una mayoría encubierta". El PP estudiará la propuesta, que incluye los dos ediles de Langreo y uno de Laviana. También tiene que valorar la oferta Ciudadanos, que estaría representado por los dos concejales de Langreo. De IU, habría dos ediles de San Martín, uno de Laviana y otro de Caso. A ellos se unirían la representante de Podemos en San Martín y ediles del PSOE de los cinco concejos.