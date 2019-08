Camblor: "Me gusta el atletismo porque dependes solo de ti"

La ganadora del premio "Blimeín del año", la atleta de 400 metros lisos, Bárbara Camblor, se muestra "muy agradecida a la comisión de festejos" por acordarse de ella para recibir el galardón.

La corredora comenzó con el atletismo en el colegio y destacó en el deporte desde bien pequeña, aunque antes del atletismo probó el fútbol. "De pequeña jugaba también al fútbol, pero al final escogí el atletismo porque dependes solo de ti. En el fútbol quizá eres muy buena, pero hay algo que no depende de ti, mientras en el atletismo si corres, corres.", explica.

Camblor considera que el atletismo no es un deporte valorado, ya que en la actualidad "sigue siendo todo fútbol y ahora también fútbol femenino", aunque en cuestiones de igualdad, está mejor: "Yo no he notado diferencias entre hombres y mujeres en mi deporte".

La atleta ha obtenido muchos logros a lo largo de su carrera como deportista. Fue campeona de España en varias ocasiones en categorías menores y en la absoluta quedó segunda y tercera en el campeonato nacional. También ostenta el récord de Asturias de 400 metros lisos, tanto en pista cubierta como al aire libre, y participó en competiciones internacionales varias veces.

Hablando del futuro, a finales de agosto competirá en el Campeonato de España que este año se celebrará en la localidad alicantina de La Nucia. Después se tomará unas vacaciones. De momento, solo tiene el mente el Campeonato de España, "ya veremos el año que viene", comenta.

La entrega del premio tuvo lugar la tarde de ayer, junto a la lectura del pregón de las fiestas, que estuvo en manos de Marta Varela.

Las fiestas de Blimea están cargadas de deporte este año, ya que no solo el premio al "Blimeín del año" se concedió a una atleta, sino que hoy, a las 9.30 horas, tendrá lugar la II Quedada Ciclista Virgen de las Nieves, con salida en la Plaza de la Iglesia.

Además, también hoy, a las 19.45 horas, se presentará el centenario y la plantilla 2019/2020 del C. D Asturias de Blimea, y mañana, a las 19.35, se disputará el IX Torneo Virgen de las Nieves, en el que competirá el C.D Asturias contra el Llanera, de Tercera división.