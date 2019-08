Los apicultores de Aller piden medidas para que los castaños no desaparezcan

Los apicultores de Aller están preocupados por la salud de los castaños del concejo. Por eso solicitan, tanto a la administración local como a la regional, "medidas urgentes" para frenar la enfermedad que sufren estos árboles. Jesús Tejón, miembro de la directiva de los apicultores, encabeza esta petición y es que los castaños tienen una importancia capital en la economía del concejo. Sin embargo, el problema de la avispilla en el castaño, que se enquista en las ramas, "es grave, y me consta que hay informes sobre la aplicación de medidas correctoras para luchar contra esta plaga", explicó Tejón. Es más, asegura que "se están tomando medidas con resultados favorables en otras comunidades autónomas del país, así como otros países de Europa, así que no entiendo por qué no se aplican en el Principado", aseveró. En Asturias se encuentra la mayor mancha de castaño autóctono de toda Europa, pero no se aprovecha como se debería. Así, el Principado cuenta con casi 60.000 hectáreas de este árbol, aunque está muy desaprovechado.