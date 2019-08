Los alcaldes piden más tiempo para gestionar los proyectos de fondos mineros

Una representación asturiana de los alcaldes que forman parte de la Asociación Comarcas Mineras, (ACOM) mantuvo esta mañana un encuentro con el presidente del Principado, Adrián Barbón, al que trasladaron la necesidad de obtener más tiempo para la gestión de los proyectos de los fondos mineros correspondientes al plan 2013-2018. Barbón se comprometió a trasladar sus peticiones al Gobierno central.

El vicepresidente de ACOM y alcalde de Morcín, Mino García, dio cuenta de las principales necesidades que tienen los ayuntamientos mineros, sobre todo relacionados con los fondos mineros. "Tenemos que hacer todo lo posible para que se aproveche el dinero y no se pierda", aseguró Mino. Así, dio cuenta de la necesidad de ampliar los plazos actuales, "ya que algunos ayuntamientos no tienen recursos suficientes para cumplir los tiempos marcados". También solicitó adelantar la financiación bajo un argumento similar, dando cuenta de que los pequeños municipios no pueden afrontar los proyectos sin ayuda".

Otro aspecto destacado por Mino García fue la petición de los ayuntamientos mineros de "estar presentes en todo el proceso" de negociación. Algo que Barbón, al haber sido alcalde minero y presidente de ACOM, "entiende perfectamente". También aludió a la transición energética y a los excedentes de la minería. Al respecto, explicó que los alcaldes "trasladamos una propuesta al Ministerio porque necesitamos obras de saneamiento y otras iniciativas que podrían dar trabajo a los excedentes de la minería desde el primer momento, pero es el ministerio el que tiene que poner los recursos necesarios", subrayó.