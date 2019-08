Investigado un mierense que mutiló las orejas a un perro antes de abandonarlo

La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo investiga a un mierense, cuyas iniciales se corresponden con S.F.R., de 25 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal y presunto autor de un delito de abandono en Mieres. Según la benemérita, el hombre hirió gravemente a un perro, al que mutiló las orejas, tras lo cual se deshizo del animal.

Fue el Seprona de la Guardia Civil de Oviedo el que destapó el caso durante una de las inspecciones periódicas que realizan a clínicas veterinarias con el objeto de corroborar que se actúa de acuerdo al marco legal. En una clínica de Mieres, hallaron un perro prácticamente inmóvil, que presentaba una actitud esquiva, ojos vidriosos, mutilación de orejas y diversas heridas por todo el cuerpo de diferente gravedad. El animal también se hallaba con un cuadro de hipotermia y deshidratación severa, que ya estaba siendo tratada.

Con respecto a las heridas, presentaba una herida "en la zona interescapular de unos 25 centímetros, con puntos de sutura abiertos y desgarro en ambas orejas, también una parálisis en la extremidad posterior derecha y una úlcera que derivó en la pérdida del globo ocular derecho". El animal, de raza American Bully, no estaba identificado con microchip. Además, la investigación apunta a que la mutilación de las orejas fue fruto de una intervención "no facultativa con algún objeto cortante, como pudiera ser un cuchillo o unas tijeras". Los agentes del Seprona iniciaron una investigación encaminada a esclarecer los hechos, que dieron como resultado la localización del presunto autor, un varón de 25 años cuya actividad profesional es la de criador de perros. La investigación permitió saber que el investigado, una vez que le había producido las heridas al animal, y viendo que éste no le valdría para su negocio de criador, se desentendió del mismo. Se lo regaló a un conocido, el cual, vistas las heridas, decidió llevarlo al veterinario.

Por ello, se procedió a su investigación como presunto autor de un delito de maltrato animal, al causarle presuntamente lesiones que menoscaban gravemente la salud del animal, y un delito de abandono al entender que se desentendió del perro, peligrando gravemente su vida o integridad.

Hay un Convenio de la Unión Europea sobre la Protección de los animales de compañía, hecho en Estrasburgo el 13 de noviembre de 1987, firmado por España el 9 de octubre de 2015 y entrando en vigor el 1 de febrero del año pasado.