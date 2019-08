Principado y alcaldes pedirán un adelanto en la financiación de los fondos mineros

El Principado y los alcaldes mineros unirán fuerzas para presionar al Gobierno central respecto a los proyectos de fondos mineros. El objetivo es conseguir un adelanto de la financiación y ampliar el plazo para firmar los convenios específicos, cuya fecha límite es el 31 de diciembre del presente ejercicio. Es uno de los acuerdos que se alcanzaron ayer durante el encuentro que mantuvo el presidente del Principado, Adrián Barbón, con la representación asturiana de los alcaldes que pertenecen a la Asociación Comarcas Mineras (ACOM), entidad que Barbón presidió cuando era alcalde de Laviana, algo que tampoco obvió ayer durante sus declaraciones.

El vicepresidente de ACOM y alcalde de Morcín, Mino García, señaló que el presidente del Principado "es conocedor de la preocupación que tenemos los alcaldes mineros porque él también estuvo en nuestro lugar". Por eso se comprometió, según el regidor, a trasladar al Gobierno la necesidad de que se amplíe el plazo para la firma de los convenios específicos. "El reglamento permite firmar con posterioridad en aquellos proyectos que no se vayan a ejecutar en 2020, por eso se comprometió a trasladar al ministerio que no puede haber una imposición al respecto ya que en ese caso, algún proyecto se podría caer antes de su puesta en marcha por un problema de plazos", subrayó. Pero no sólo las fechas son un problema, también la financiación. Aquí señaló García que el ministerio "está planteando la distribución de los fondos mineros como una subvención, cuando siempre fueron convenios de colaboración; pues bien, la Ley de Subvenciones plantea que el una vez que esté el proyecto presentado y tenga el visto bueno, debería tener la financiación del 100%". Esta solicitud será realizada tanto por el Principado como por los alcaldes y, al igual que los plazos, "será vital para que todos los ayuntamientos dispongan de los recursos necesarios para sacar adelante los proyectos".

Y es que, como resaltó el vicepresidente de ACOM, "no queremos que se pierdan recursos como ya ocurrió en el pasado", y aludió a los 250 millones perdidos de los planes mineros hasta 2012 o los 130 millones de euros "que se perdieron por normativa reglamentaria". Tampoco obvió García las sentencias judiciales sobre fondos mineros que ha ganado el Principado "y que esperemos que no caigan en saco roto".

Adrián Barbón, por su parte, resaltó que "la reunión con los alcaldes mineros ha tenido un componente emocional que no pudo obviar porque yo vivo en Laviana, he sido alcalde de Laviana y he sido presiente de ACOM y, por tanto, tengo ese vínculo". También aseguró haber escuchado tanto las críticas como las sugerencias de los alcaldes mineros comprometiéndose a impulsar "muchas de ellas" como Gobierno de Asturias y, "lógicamente, vamos a tender puentes con el Ejecutivo nacional para sacarlas adelante".

Entre estos compromisos, como pedían los regidores, Barbón aseguró que "vamos a hablar con el Gobierno de España para ver de qué manera se pueden generar esos anticipos que permitan que se inviertan para los proyectos de fondos mineros". Eso sí, admitió que la inestabilidad política del país también puede lastrar estas iniciativas. "Es algo que tengo que hablar con el ministerio, pero, lógicamente, el nacional es un Gobierno en funciones que en determinadas cuestiones tiene difícil margen de negociación y, por tanto, aprovecho también para pedir a Podemos y Ciudadanos que desbloqueen la formación de un nuevo Ejecutivo para permitir que Pedro Sánchez sea presidente porque necesitamos estabilidad para impulsar negociaciones como esta", subrayó.

Sobre esta inestabilidad también habló el propio vicepresidente de ACOM, y es que "también está afectando al día a día de los ayuntamientos, pero únicamente a los mineros, sino a todos los del país, con aspectos como la modificación de la ley de gasto, entre otras medidas que tendrían que llegar y de momento no podemos contar con ellas". Por otra parte, entre las exigencias de los alcaldes mineros también se encuentra estar presente en las mesas de cooperación en relación con las comarcas mineras. "Somos los que en realidad conocer la realidad de los municipios y queremos evitar lo que ocurrió en el pasado", manifestó Mino García. Por ello, también solicitó una "mayor transparencia" en los proyectos que se presenten desde el Gobierno en el marco de la Unión Europea: "Queremos conocer qué se está presentando desde Asturias", sentenció.