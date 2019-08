Los vecinos piden agilizar la recuperación de la playa fluvial de La Chalana

Los vecinos que impulsaron la recogida de firmas para la recuperación de la playa fluvial de La Chalana han demandado "agilizar" el proyecto, ya que entienden que el plazo estimado de dos años dado por el alcalde, Julio García, "es demasiado largo".

En La Chalana se han venido ejecutando en los últimos días obras de mejora para garantizar la celebración del Descenso Folklórico del Nalón. Las riadas del pasado mes de enero acumularon gran cantidad de piedras en la zona que hacía casi imposible el paso de las embarcaciones y los participantes. Los trabajos de están ultimando y la idea es que esas obras sean el punto de partida para la recuperación de la zona de baños.

Así lo expuso el regidor en una visita a la zona realizada a finales del mes pasado. No obstante, dejó claro que "hay que tener claro que va a ser un camino largo. Poder llegar a conseguir una zona oficial, es algo complejo. Tenemos que apoyarnos tanto en Confederación Hidrográfica como en el Principado, en la dirección de Biodiversidad". Un recorrido "complejo". "Espero que no sea un horizonte muy lejano, pero no se puede hablar del año que viene. Tienen que ser seguramente dos años, al menos", esgrimió entonces.

Jerónimo González, presidente de la Unión Rural Allerana y Comarcas del Alto Nalón (URACAN) -la entidad que recogió firmas para lanzar la iniciativa de recuperar la playa fluvial- aseguró que es preciso "agilizar" esos trámites para "poder tener la playa fluvial lo antes posible porque creemos que sería un gran atractivo para los vecinos y para los turistas que vengan".

La Chalana fue uno de los principales puntos de recreo de la comarca en la segunda mitad del siglo pasado, principalmente en las décadas de los años sesenta y setenta.