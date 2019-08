Los vecinos retomarán las protestas por el soterramiento: "Nos toman el pelo"

"Es una nueva tomadura de pelo a los vecinos de Langreo; no merecen esto". Así valoraron ayer los representantes de la Plataforma por el Soterramiento de las Vías en Langreo el borrador del convenio de la obra, que incluye un nuevo plazo de finalización de los trabajos, el año 2022, y gasto de 49,3 millones para ejecutar la instalación de las vías (con cargo al Adif) y la urbanización de los terrenos liberados (de la que se ocupará el Gobierno regional).

El portavoz de la plataforma, David García, aseguró ayer que las protestas ciudadanas se retomarán tras el verano, ante este nuevo retraso: "No hemos dejado las movilizaciones apartadas. Las paramos por el período electoral y vamos a seguir en la calle luchando porque sin soterramiento no hay futuro para la línea Gijón-Laviana". Y añadió: "En septiembre volveremos a reunirnos con los grupos políticos para tener una nueva movilización ese mismo mes o en octubre: No sólo para reivindicar el soterramiento sino el futuro de la línea".

También denunció García que el colectivo "todavía no ha recibido el convenio" y aseguró que "sigue habiendo un oscurantismo total por parte de la alcaldesa y del PSOE con la obra del soterramiento. Intentan vender este convenio como un gran avance. Pero la única novedad es que la obra se acabará en 2022, cuando el plazo anterior era 2021. Seguimos esperando desde el 8 de julio por una reunión con la alcaldesa y por otro encuentro con el consejero de Infraestructuras".

También argumentó el responsable del colectivo que el "debate estéril que denuncia la alcaldesa lo genera ella misma con la ocultación desde julio del borrador del convenio, que resulta que el lunes apareció de la noche a la mañana. El pasado mes de junio, dijo que su gestión iba a pivotar sobre el diálogo, el consenso y la coherencia. Pues bien, con el tema del soterramiento no se ha cumplido ninguna de esas cosas. El gobierno local debe explicar qué diferencias hay entre el borrador actual y el anterior y por qué no se firmó hace seis meses". Por último, la plataforma también criticó el incumplimiento de plazos para ejecutar la urbanización y licitar el plan especial del barrio de El Puente.