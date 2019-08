Los pescadores denuncian ante el Seprona la obra entre La Chalana y Puente d'Arcu

La Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón han denunciado ante el Seprona (el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) las obras que se están llevando a cabo en el cauce del río Nalón, entre La Chalana y Puente d'Arcu, en la zona del coto sin muerte. Según los pescadores, estos trabajos, "que se están llevando a cabo unos días antes del Descenso Folklórico", no cuentan "con los permisos pertinentes", y en ellos tampoco se ha llevado a cabo la denominada "pesca eléctrica": la extracción selectiva de los peces para que no mueran a causa de las obras.

Arturo Álvarez, presidente de los pescadores, subrayó que en un principio se iba a llevar a cabo una actuación de menor envergadura. "Se está haciendo sin estudios ambientales, se enturbió por completo el agua, no se respeta el caudal ecológico y no se realizó la pesca eléctrica". La denuncia puesta en el Seprona se presentó contra la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático y contra la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. El colectivo de pescadores explicó que las obras que sí tienen permiso se hacen desde el puente de La Chalana río abajo, pero no así las de río arriba.